На Украине хотят запретить салат оливье и селёдку под шубой

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов заявил, что иностранные граждане, которые получили права за границей, в течение полугода после получения гражданства или вида на жительство должны обменять их на российские. Для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну, добавил специалист в беседе с агентством «Прайм».