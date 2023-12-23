На Украине хотят запретить салат оливье и селёдку под шубой

Фото: iStock/DronG
На Украине предложили запретить приготовление и продажу салата оливье и селёдки под шубой. Об этом сообщает издание «Украина.ру».
Петиция была направлена в украинское министерство культуры. В тот момент, когда о ней начали писать СМИ, наблюдалось 37 подписей.
Читайте также:
На Украине уволили старосту села за защиту памятника советскому солдату
Журналист украинского ТВ решил бежать в Европу и не возвращаться домой
В Германии украинцы оказались в холодном подвале после скандала в магазине
Анастасия Чинкова