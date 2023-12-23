Журналист украинского ТВ решил бежать в Европу и не возвращаться домой

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Телеведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся в Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию. Об этом сообщает ТАСС. Cам журналист подчеркнул, что для него принятие этого решения оказалось сложным.
Тот факт, что он останется в Европе, Печий обусловил тем, что на Западе меняется отношение к Украине, и он хочет, оставаясь там, внести свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки».
Информацию о «невозвращенце» официально подтвердили в медиахолдинге «Люкс», куда входит «24 канал». Генеральный директор холдинга Роман Андрейко отметил, что шокирован таким поступком журналиста, который, однако «осознает последствия побега».
Ранее немецкое издание Der Erste написало о том, что украинцы, которые проживают в Германии, боятся возвращаться домой, поскольку боятся, что их снова отправят воевать. Ещё один собеседник СМИ заявил, что просто не хочет быть пушечным мясом. По его мнению, солдаты, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, никак не смогут помочь Украине.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину. По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.
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Информацию о «невозвращенце» официально подтвердили в медиахолдинге «Люкс», куда входит «24 канал». Генеральный директор холдинга Роман Андрейко отметил, что шокирован таким поступком журналиста, который, однако «осознает последствия побега».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину. По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.
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Артем Путинцев