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В Германии украинцы оказались в холодном подвале после скандала в магазине

«Страна.ua»: полиция ФРГ отправила украинцев в подвал после скандала в магазине
23 декабря 2023, 08:16
nze Furlan / psgtproductions

nze Furlan / psgtproductions

Немецкая полиция поместила группу украинцев в холодный подвал после скандала, который произошёл якобы из-за фальшивых денег.
Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на одного из пострадавших.

Мужчина по имени Николай сообщил об инциденте в городе Метцинген. Он попал в него вместе со своей женой и друзьями. С его слов, компания вступила в перепалку с продавцом одного из магазинов, заявившем, что их деньги «какие-то не такие». Потом купюры передали в банк на проверку.


Николай рассказывает, что после этого внезапно появилось около 15 полицейских. Они «заломали» украинцев, надели наручники и увезли в участок для выяснения обстоятельств. Задержанных привели в подвальное помещение, раздели до трусов, а также сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. По словам пострадавшего, ночевать им пришлось в холодном помещении, «где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку».

Полицейские вызвали украинцам, которые требовали переводчика, русскоговорящую женщину, а вот просьбу связаться с адвокатом и консульством в полиции проигнорировали.

На следующий день полицейские сообщили, что с купюрами всё в порядке, они нефальшивые.

«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», —говорит Николай.
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#украина
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МО РФ: Российские бойцы удержали выгодные рубежи на Купянском направлении
23 декабря 2023, 06:23

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что в ходе боевых действий была ликвидирована малочисленная группа ВС Украины и несколько мобильных средств огневой поддержки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#минобороны
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Кадыров: Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев
23 декабря 2023, 03:18

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в зону СВО из Грозного вылетела новая группа добровольцев.
«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолет с очередной группой добровольцев. Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом», — написал чеченский лидер в своём Телеграм-канале.

Он отметил, что добровольцы приехали в Грозный из разных частей страны. При этом с начала проведения с российской СВО на территории Украины на защиту интересов России из Чечни отправились 36 тысяч патриотов, добавил Кадыров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#добровольцы
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#сво
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Герой России назвал сроки завершения СВО
Командир «Ахмата» герой России Алаудинов: СВО закончится в 2024 году
23 декабря 2023, 02:54

Фото: iStock/byelaman

Россия планирует завершить специальную военную операцию на Украине в 2024 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал герой России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», — отметил Алаудинов. По его словам, РФ фактически уже победила, и это осознали как украинцы, так и мировые лидеры.

Командир «Ахмата» добавил, что российские войска действуют более грамотно, чем Вооружённые силы Украины (ВСУ), и продвигаются с меньшими потерями. Теперь главное — грамотно доделать работу без больших потерь.

Ранее Верховная Рада назвала победу ВСУ в конфликте маловероятной, указывая на ресурсы России и отсутствие у Украины оружия , способного изменить ход боевых действий. Cекретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко считает самыми реалистичными целями для Вооружённых сил Украины на будущий год — не потерять ещё большее количество земель и нанести максимальное количество ударов по противнику.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#россия
#сво
#герой россии
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Германия за неделю отправила Украине 3 ЗСУ Gepard с запчастями и 10 БПЛА Vector
22 декабря 2023, 23:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent и десятки тысяч боеприпасов за неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обновлённый список на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что в списке публикуют информацию об уже реализованной военной помощи Украине, он был обновлён в пятницу, 22 декабря. Киеву также были поставлены две бронемашины для разминирования Wisent, тысячи артиллерийских снарядов 155-мм калибра, более 25 тыс. боеприпасов 40-мм калибра, неопределённое количество боеприпасов для танков Leopard 2 A6, десять разведывательных БПЛА Vector и запчасти к ним, восемь грузовиков Zetros, два тягача HX81 с полуприцепами, два бронированных автомобиля и медицинские материалы.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#украина
#бпла
#истребители
#германия
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Украинский пленный заявил о желании получить гражданство РФ
22 декабря 2023, 22:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнопленный Станислав Гринченко заявил, что хочет получить российское гражданство и воевать на стороне ВС РФ, в интервью «РИА Новости».
«Мой брат — гражданин Российской Федерации — принимает участие в СВО. Родители, мать, отец, сестра — в принципе вся семья у меня там и живет (в России). Так как вся семья живет в России, и (они) граждане РФ, то хотел бы принять решение воевать с братом вместе и принять российское гражданство», — прокомментировал ситуацию Гринченко.

Украинец добровольно сдался в плен российской армии вместе с сослуживцами, отказавшись выполнять приказ командования. Он рассказал, что повестка приходила ему 14 раз, а он продолжал скрываться, не желая идти воевать.

Гриченко отметил, что российские солдаты отнеслись к сдавшимся бойцам очень хорошо.

«Напоили-накормили, не трогали», — рассказал военнопленный.

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#гражданство
#солдаты
#сво
#плен
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«Мы не готовы»: Украинцы боятся возвращаться домой в страхе стать пушечным мясом
Das Erste: Украинцы боятся возвращаться домой в страхе стать пушечным мясом
22 декабря 2023, 20:52

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские беженцы, которые проживают в Германии, боятся возвращаться домой, об этом пишет немецкое издание Das Erste.
Украинские беженцы боятся, что их отправят воевать, как только они прибудут домой.

«Все эти месяцы я жил в надежде, что снова вернусь домой. Но я не уверен, что это возможно. Думаю, что ни одна армия в мире не нуждается в солдатах, которые не готовы сражаться», — рассказал о своих страхах один из украинцев, проживающих в Германии.

Ещё один собеседник СМИ заявил, что просто не хочет быть пушечным мясом. По его мнению, солдаты, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, никак не смогут помочь Украине.

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#германия
#беженцы
#украина
#военные
#сво
#всу
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«Бессмысленно»: Боец ВСУ объяснил, почему новобранцам не дают позывные
Боец ВСУ заявил, что на даёт новобранцам позывные, потому что долго они не живут
22 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский солдат рассказал, почему не даёт новобранцам позывные, в интервью изданию Times.
«Большинство из них долго не живут», — прокомментировал ситуацию военный.

По информации Times, украинский военный, пожелавший остаться неназванным, служит в Харьковской области.

Уточняется, что украинское правительство перестало скрывать огромные потери в рядах Вооружённых сил Украины.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за минувшие полгода украинская армия потеряла порядка 160 тысяч человек. Помимо этого, за указанный период ВСУ также потеряли 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

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#всу
#вс рф
#украина
#сво
#военные
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Депутат Верховной рады усомнился в победе Украины в СВО
Депутат Костенко: Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна
22 декабря 2023, 19:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Победа Украины на линии боевого соприкосновения сейчас маловероятна, с таким заявлением выступил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко в интервью для Times.
«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — прокомментировал ситуацию Костенко.

По мнению политика, в мире банально не существует оружия, способного оказать весомое влияние на ход конфликта и перетянуть инициативу на линии боевого соприкосновения с российской стороны на украинскую.

Костенко считает самыми реалистичными целями для Вооружённых сил Украины на будущий год — не потерять ещё большее количество земель и нанести максимальное количество ударов по противнику.

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#война
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На Украине уволили старосту села за защиту памятника советскому солдату
22 декабря 2023, 19:35

Фото: istockphoto/JARAMA

Во Львовской области на западе Украины уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого. Причиной стало то, что он не позволил снести памятник советскому солдату.
На монументе была в числе прочих указана фамилия его деда, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает портал Zaxid.Net. Когда спецтехника прибыла для того, чтобы демонтировать памятник, Левицкий взобрался на постамент и не позволил этого сделать. Он указывал, что, демонтируя мемориал, украинцы занимаются уничтожением памяти поколений, а он не позволит стереть подвиг тех, кто погиб, защищая свою землю.

Сокальский горсовет принял решение снять старосту с должности. Сам Левицкий заявил, что ни о чём не жалеет и уверен, что поступил правильно и по совести. Несмотря на русофобскую политику «декоммунизации», проводимую Киевом, на Украине находятся люди, чтящие память о советских воинах. Например, недавно Синевирский сельский совет Хустского района Закарпатской области отказался демонтировать памятник советским солдатам.

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