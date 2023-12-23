В Германии украинцы оказались в холодном подвале после скандала в магазине

nze Furlan / psgtproductions
Немецкая полиция поместила группу украинцев в холодный подвал после скандала, который произошёл якобы из-за фальшивых денег.
Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на одного из пострадавших.
Мужчина по имени Николай сообщил об инциденте в городе Метцинген. Он попал в него вместе со своей женой и друзьями. С его слов, компания вступила в перепалку с продавцом одного из магазинов, заявившем, что их деньги «какие-то не такие». Потом купюры передали в банк на проверку.
Николай рассказывает, что после этого внезапно появилось около 15 полицейских. Они «заломали» украинцев, надели наручники и увезли в участок для выяснения обстоятельств. Задержанных привели в подвальное помещение, раздели до трусов, а также сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. По словам пострадавшего, ночевать им пришлось в холодном помещении, «где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку».
Полицейские вызвали украинцам, которые требовали переводчика, русскоговорящую женщину, а вот просьбу связаться с адвокатом и консульством в полиции проигнорировали.
На следующий день полицейские сообщили, что с купюрами всё в порядке, они нефальшивые.
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Мужчина по имени Николай сообщил об инциденте в городе Метцинген. Он попал в него вместе со своей женой и друзьями. С его слов, компания вступила в перепалку с продавцом одного из магазинов, заявившем, что их деньги «какие-то не такие». Потом купюры передали в банк на проверку.
Полицейские вызвали украинцам, которые требовали переводчика, русскоговорящую женщину, а вот просьбу связаться с адвокатом и консульством в полиции проигнорировали.
На следующий день полицейские сообщили, что с купюрами всё в порядке, они нефальшивые.
«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», —говорит Николай.Читайте также:
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Мария Фирсова