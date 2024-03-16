На Украине могут ограничить использование Telegram

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Власти Украины обсуждают вопрос запрета Telegram на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к госстайне, передает украинский Forbes слова руководителя украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрея Коваленко.
При этом вопрос блокирования мессенджера в стране сейчас не стоит, уточнил Коваленко.
Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости его блокировки как вредоносного приложения.
Председатель комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что власти могут использовать запрет только в крайнем случае, при критической потребности. По его данным, чиновники рассматривают возможность ограничения использования мессенджера госслужащими и блокирование более 300 каналов, которые спецслужбы считают пропагандистскими.
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Ювелина Бернст