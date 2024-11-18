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В украинском городе Кривой Рог 15 ноября снесли памятники великим русским поэтам М. Ю. Лермонтову и А. С. Пушкину. Буквально на следующий день на месте снесённого монумента появилась надпись: «Пушкин вечен, а вы нет».
О такой реакции людей на решение городских властей сообщило украинское издание «Страна.ua». С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Согласно этому нормативному акту, по всей стране с тех по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов, сёл и улиц, носящих имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время киевские власти активно борются не только с тем, что относится к советскому периоду истории, но и со всем, что хоть как-то связано с Россией.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, власти Киева на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Александр Бойцов