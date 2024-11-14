Фото: riamediabank.ru/Антон белицкий
В Москве неизвестные вандалы разрисовали краской памятник Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. Монумент первому президенту Чеченской Республики установлен на улице его имени в Южном Бутово.
Осквернили памятник неизвестные в ночь на 13 ноября. сообщает телеграм-канал Baza. Ранним утром надписи и разводы заметили сотрудники коммунальных служб. Они сумели быстро привести памятник в порядок и оттереть надписи, пока краска не успела полностью высохнуть.
Согласно одной из версий, злоумышленники могли действовать по заданию украинских спецслужб. Те часто прибегают к подобным методам, убеждая россиян, что они могут лишиться сбережений, если не выполнят определённые действия, будь то поджог военкомата, обливание зелёнкой сотрудников банка или осквернение памятников.
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Александр Бойцов