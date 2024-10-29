В Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

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В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михуилу Глинке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на депутата Киевского городского совета Людмилу Ковалевскую.
Отмечается, что рабочая группа по декоммунизации поддержала решения о демонтаже с переносом памятника национального значения Михаилу Глинке из Городского сада на хранение, демонтаже памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске и демонтаже памятника Анне Ахматовой в Городском саду.
Напомним, что в 2015 году на Украине приняли так называемый закон о декоммунизации. После этого начался демонтаж памятников, связанных с историей СССР, и переименование улиц.
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Анастасия Чинкова