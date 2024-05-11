На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов

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На Украине владельцев автобусов начали задерживать и отправлять их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил мужчина в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания «Страна».
«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК (. Сегодня нашего одесского водителя потянули... Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать», — сказал автор видеоролика.
Насмешливо поблагодарив президента Владимира Зеленского, он заявил, что мужчины будут «плакать», когда украинский лидер уйдет с поста.
Ранее сообщалось, что житель Сумской области пришел в военкомат и попал в реанимацию после прохождения медицинского обследования. Признанный здоровым, мужчина, несмотря на болезнь, был тайно отправлен в Харьков, где он попал в реанимацию.
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Александр Климов