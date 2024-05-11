В Чехии допустили отказ Украины от членства в НАТО

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Украина могла бы отказаться от вступления в состав НАТО в обмен на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров. Об этом президент Чехии Пётр Павел заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.
По его словам, отказ Киева от членства в НАТО позволит провести мирные переговоры, поскольку Украина получит гарантии безопасности.
При этом Павел добавил, что членство в альянсе можно обменять и на что-то другое.
Ранее глава Чехии в том же интервью заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что киевские власти осознают и признают этого.
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При этом Павел добавил, что членство в альянсе можно обменять и на что-то другое.
Ранее глава Чехии в том же интервью заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что киевские власти осознают и признают этого.
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Анастасия Чинкова