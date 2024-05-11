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В Чехии допустили отказ Украины от членства в НАТО

Президент Чехии Павел допустил отказ Украины от членства в НАТО
11 мая 2024, 20:07
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина могла бы отказаться от вступления в состав НАТО в обмен на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров. Об этом президент Чехии Пётр Павел заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.
По его словам, отказ Киева от членства в НАТО позволит провести мирные переговоры, поскольку Украина получит гарантии безопасности.

При этом Павел добавил, что членство в альянсе можно обменять и на что-то другое.



Ранее глава Чехии в том же интервью заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что киевские власти осознают и признают этого.

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#украина
#нато
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#переговоры
#чехия
Польша примет участие в большой приватизации на Украине
Украина пригласила Польшу к участию в приватизации промышленных объектов
11 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/Berezko

Украина пригласила Польшу принять участие в «большой приватизации» объектов. Об этом сообщил глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль.
Он провёл встречу с польской делегацией от Министерства государственных активов, в ходе которой стороны обсудили запланированную на лето кампанию по приватизации объектов на Украине.

В итоге стороны приняли решение, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить возможности большой приватизации, в первую очередь, в химической и титановой отраслях.

Также Коваль подчеркнул, что Польша рассматривает направление пищевой индустрии, в частности, комбинаты хлебопродуктов. Чиновник пригласил коллег посмотреть и спиртзаводы.

В ноябре прошлого года Коваль заявлял, что в рамках приватизации на аукцион будут выставлены крупные объекты со стартовой стоимостью свыше 6,3 миллионов долларов. Также будут сданы в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.

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#украина
#польша
#приватизация
#предприятия
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Голикова возглавит Федеральное агентство по делам национальностей
11 мая 2024, 19:03

Фото: Официальный сайт Кремля

В новом составе Кабмина РФ Татьяна Голикова займёт пост главы Федерального агентства по делам национальностей.
Кроме этого, она в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры.

По словам пресс-секретаря кабмина Бориса Белякова, Голикова глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и «обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей».

7 мая 2024 года состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство, во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

Владимир Путин переназначил Мишустина на пост председателя правительства, а он в свою очередь 11 мая предложил на рассмотрение Государственной думы новый состав Кабмина РФ.

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#татьяна голикова
#правительство
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В Турции назвали неуважением к международному праву поступок посла Израиля в ООН
11 мая 2024, 19:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик написал в соцсети Х, что поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право.
Напомним, постпред Израиля Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав ООН, сказав, что именно это сейчас делают дипломаты, намереваясь «продвинуть создание палестинского террористического государства».

Уточняется, что в секретариате организации не критиковали поступок Эрдана, но заявили, что ООН — это организация, требующая уважения к уставу. Челик отметил, что действия израильского постпреда демонстрируют неуважение.

Он также добавил, что вопрос о членстве Палестины в ООН, который был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, вызывает отрадные чувства.

Ранее сообщалось, что 2 мая Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.

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#мид
#турция
#отношения
#лидер
#оон
#бельгия
#израиль
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Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров
11 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей министерств.
Отмечается, что предложения по составу нового правительства были внесены в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом «О правительстве Российской Федерации».

Согласно документу, кандидатуры вице-премьеров распределены следующим образом:

– Денис Мантуров станет первым заместителем председателя правительства;

– Виталий Савельев назначается вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;

– Дмитрий Патрушев займёт пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство и экологию;

– Александр Новак получит должность вице-премьера по топливно-энергетическому комплексы и экономическому блоку;

– Дмитрий Григоренко станет вице-премьером, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу;

– Дмитрия Чернышенко назначат вице-премьером, который продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;

– Татьяна Голикова станет вице-премьером, курирующим социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

– Марат Хуснуллин назначается вице-премьером;

– Алексей Оверчук будет вице-премьером, ответственным за международные вопросы;

– Юрий Трутнев займёт пост вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

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Губернатор Курской области Старовойт возглавит Минтранс

Белоусов не вошёл в новый кабинет министров
#кабмин
#правительство
#политика
#россия
#кандидаты
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Губернатор Курской области Старовойт возглавит Минтранс
11 мая 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта министром транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Отмечается, что Старовойт ознакомлен с тонкостями этой отрасли, поскольку с 2012 по 2018 годы руководил Росавтодором, а в 2019 году возглавил подгруппу Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту.

Кроме того, Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который пригодится ему на посту главы Минтранса.

Напомним, что ранее ведомство возглавлял Виталий Савельев. Он занял этот пост в ноябре 2020 года. В новом составе кабмина Мишустин предложил назначить его вице-премьером.

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Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
#курская область
#губернатор
#минтранс
#правительство
#кабмин
#михаил мишустин
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Белоусов не вошёл в новый кабинет министров
11 мая 2024, 18:32

Фото: сайт Кремля

Андрей Белоусов покинет пост первого вице-премьера. Его кандидатура отсутствует в списке предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на посты вице-премьеров и руководителей министерств.
Отметим, что председатель правительства в субботу, 11 мая, внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

Согласно этому документу, первым вице-премьером будет назначен Денис Мантуров, ныне исполняющий обязанности вице-премьера и главы Минпромторга.

В настоящее время не раскрывается, какую должность после формирования кабинета министров займёт Андрей Белоусов.

При этом ранее сообщалось, что Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве.

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#правительство
#кабмин
#михаил мишустин
#госдума
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Мишустин предложил повысить Мантурова до первого вице-премьера России
11 мая 2024, 18:23

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил повысить ныне исполняющего обязанности вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова до первого вице-премьера России. Об этом сказано в сообщении правительства.
В тексте сказано, что в новом составе кабинета министров Мантуров, в ведении которого находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера.

Отметим, что Мантуров стал вице-премьером России в 2022 году, при этом он сохранил должность главы Минпромторга, которую занимает с 2012 года. На данный момент он является исполняющим обязанности по двум этим должностям до формирования нового правительства.

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#денис мантуров
#михаил мишустин
#правительство
#кабмин
#политика
#россия
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Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ в ближайшее время
11 мая 2024, 17:52

Фото: сайт Кремля

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с руководителем ЦРУ в ближайшее время. Фрагмент разговора с Нарышкиным опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.
Последний разговор Нарышкина и Бернса состоялся в конце июня прошлого года по телефону. По словам главы СВР, в рамках телефонной беседы они «рассуждали, что делать с Украиной».

Ранее Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Политик усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем.

Напомним, в ноябре 2023 года Россия и США провели ряд очных консультаций по выявлению раздражителей в двусторонних отношениях, однако прогресса в решении проблем добиться не удалось.

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#сша
#украина
#сергей нарышкин
#россия
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Макрон снова заявил о возможности отправки французских войск на Украину
Макрон снова допустил отправку французских военных на Украину
11 мая 2024, 16:58

Фото: сайт Кремля

Презиент Франции Эммануэль Макрон вновь допускает отправку французских военных на Украину. Об этом сообщает Le Figaro.
При этом он выразил надежду, что Франции не придётся воевать, поскольку она является «мирной, а не военной державой». Однако, если Европа желает мира, то его необходимо защищать. Для этого требуется наращивание производства вооружения и сдерживание России, если она «зайдёт слишком далеко».

Макрон призвал говорить соперникам о том, что в случае возникновения угрозы интересам и безопасности Франции последуют ответные меры, которые также могут потребовать отправки военных.

Вместе с тем, глава государства заявил, что Франция не будет действовать одна. Если будет необходимо, то все европейские государства должны объединиться и действовать совместно.

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#эммануэль макрон
#франция
#военные
#украина
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