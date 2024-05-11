В Чехии считают, что на саммите в США не примут решение о членстве Украины в НАТО

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На саммите в Вашингтоне не будет принято решение о членстве Украины в НАТО, считает президент Чехии Пётр Павел.
Он подчеркнул, что решение принято не будет, но ещё больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях.
По словам политика, этот саммит станет промежуточным шагом на пути Украины к членству в альянсе. В настоящее время никто не отрицает, что в будущем страна станет частью НАТО. Однако важно дать понять России, что членство Украины в блоке не представляет прямой угрозы для Москвы.
Ранее в этот день Павел сообщал, что Украина может отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности.
Напомним, что саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.
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По словам политика, этот саммит станет промежуточным шагом на пути Украины к членству в альянсе. В настоящее время никто не отрицает, что в будущем страна станет частью НАТО. Однако важно дать понять России, что членство Украины в блоке не представляет прямой угрозы для Москвы.
Ранее в этот день Павел сообщал, что Украина может отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности.
Напомним, что саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.
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Анастасия Чинкова