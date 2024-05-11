Мобилизоваться нужно всей стране, заявили в Минобороны Украины

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Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации «придёт конец» спокойной жизнью, которой до этого жила часть населения. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Он отметил, что закон вступает в силу 18 мая. После этой даты значительно поменяется подход к конфликту, поскольку больше не будет того, что часть людей постоянно находится на фронте, а остальная часть продолжает жить спокойной жизнью.
Также он добавил, что сильно «кидается в глаза» жизнь после возвращения в Киев из Донбасса. Это, по его мнению, не нормально.
Лазуткин заявил в заключение, что мобилизоваться нужно всей стране.
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Также он добавил, что сильно «кидается в глаза» жизнь после возвращения в Киев из Донбасса. Это, по его мнению, не нормально.
Лазуткин заявил в заключение, что мобилизоваться нужно всей стране.
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Анастасия Чинкова