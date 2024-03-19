На Украине наградили орденом нациста Ярослава Гунько

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На Украине наградили националиста Ярослава Гунько почётным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной». Об этом следует из документа Областного совета Тернопольской области.
Отметим, что Гунько в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии СС «Галичина». В ходе награждения его воспели за весомый личный вклад в оказание помощи украинской армии, а также за активную благотворительную и общественную деятельности.
Знак отличия был передан председателем постоянной комиссии областного совета по вопросам законности Олегом Сиротюком внучатой племяннице Гунько.
В настоящее время Гунько проживает в Канаде. Именно там в ходе выступления в парламенте ему рукоплескал лично президент Украины Владимир Зеленский. Тогда министр образования Польши привал экстрадировать Гунько из Канады, но власти страны отказались это делать.
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Знак отличия был передан председателем постоянной комиссии областного совета по вопросам законности Олегом Сиротюком внучатой племяннице Гунько.
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Анастасия Чинкова