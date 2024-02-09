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Есть четкие свидетельства того, что дело Гитлера все еще живет, поэтому денацификация необходима. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя!» - сказал Путин.
Президент усомнился в том, что гитлеровская идеология исчезла полностью. Он пояснил, что денацификация в понимании России заключается в избавлении от людей, которые подобные идеи воплощают в жизнь и пытаются ее сохранить.
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