Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин заявил, что дело Гитлера до сих пор живо

Путин заявил, что дело Гитлера до сих пор живо

Путин: Гитлера умер, но его дело живёт, денацификация необходима
09 февраля 2024, 09:33
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Есть четкие свидетельства того, что дело Гитлера все еще живет, поэтому денацификация необходима. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя!» - сказал Путин.

Президент усомнился в том, что гитлеровская идеология исчезла полностью. Он пояснил, что денацификация в понимании России заключается в избавлении от людей, которые подобные идеи воплощают в жизнь и пытаются ее сохранить.


Напомним, о Ярославе Хунке стало известно, когда во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста. Тогда его представили «украинского героя, сражавшегося за украинскую независимость против русских во время Второй мировой войны». Однако, реальное прошлое эсэсовца быстро вскрылось. Сразу после того, как это событие стало достоянием общественности спикер канадского парламента Энтони Рота, который и пригласил Хунку, сказал, что должен уйти с поста спикера и выразил сожаление.

Читайте также:

«Володя, ты что делаешь?»: Путин рассказал о неудобном разговоре с Зеленским

В США отметили «уверенность Путина в своих силах» во время интервью Карлсону

Путин: Всё левобережье Днепра, включая Киев — это исторически русские земли
#сша
#дело
#президент
#жизнь
#интервью
#люди
#путин
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин оценил интервью Путина Такеру Карлсону
Пушилин: политика информационного занавеса вокруг России провалена
09 февраля 2024, 10:21

Фото: сайт Кремля

Американский журналист взял интервью у президента России Владимира Путина в ответ на запрос на правду в мировом сообществе, теперь политика западных элит информационного занавеса вокруг России оказалась проваленной. Так считает глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что высокий интерес к мнению Путина в мире, о чем свидетелсьтвуют просмотры интервью, данного им Карлсону. Напомним, интервью примерно за пять часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 50 миллионов просмотров.
«Политика западных элит информационного занавеса вокруг России провалена. Им все тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи — запрос на правду в мировом сообществе растет. Американский журналист, чувствуя эту востребованность, обратился к первоисточнику — Владимиру Путину», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что российский лидер не просто так начал из глубины веков. По его словам, так иностранцам будет проще понять природу тех или иных решений России, а также причины начала спецоперации в качестве защитной меры.

Глава ДНР также считает, что Такер Карлсон все-таки позицию Путина. Об этом говорит его вывод после интервью: «Только идиот может верить, что Россия занимается экспансией».

Читайте также:

Дипломат Корчмарь: интервью Путина – миролюбивое послание от России

Путин заявил, что дело Гитлера до сих пор живо

«Володя, ты что делаешь?»: Путин рассказал о неудобном разговоре с Зеленским
#россия
#соцсети
#политика
#журналист
#меры
#интервью
#telegram
#лидер
#днр
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Говорит на русском и любит вечеринки»: Стало известно о сыне главкома ВСУ Сырского
Сын главкома ВСУ Сырского живёт в Сиднее и любит вечеринки
09 февраля 2024, 10:12

Фото: iStock/alexkoral

Сын нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Антона живёт в Сиднее и пишет в социальных сетях на русском языке, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский всё же отправил в отставку главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и назначит на его должность командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Как удалось выяснить агентству, старший сын Сырского Антон окончил университет в австралийском городе Сиднее и сейчас проживает там. По его профилю в социальной сети «ВКонтакте» можно заметить, что он любит вечеринки и часто посещает ночные клубы. К тому же, все посты, которые публикует на своей странице Сырский, написаны на русском языке.

Читайте также:

Зеленский назначил главкомом ВСУ Сырского

«Презрение и омерзение»: Медведев прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

Politico: Нового главкома ВСУ Сырского называют «мясник» и «генерал 200»
#всу
#австралия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дипломат Корчмарь: интервью Путина – миролюбивое послание от России
Политолог Корчмарь: интервью Путина Карлсону покажет миролюбивую позицию России
09 февраля 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Ажиотаж вокруг интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным напрямую связан с предвыборной борьбой в США. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал международный дипломат Василий Корчмарь.
Также одной из причин, по которым интервью получило такую огласку, по мнению специалиста, стала напряжённая ситуация в мире. Прежде всего речь идёт о событиях на Украине и Ближнем Востоке, которые очень беспокоят граждан США, России, европейских и иных государств.

Кроме того, в США активно распространяется позиция о том, что Россия является агрессором, напавшим на Украину.

«На этом фоне интервью Такера Карлсона в стенах Кремля, конечно, выглядело как угроза той пропагандистской машине, которая навязывала общественности США тезис об агрессии России против Украины», – подчеркнул Корчмарь.

Он добавил, что немаловажной причиной ажиотажа стала сама профессиональная карьера Карлсона. В США его считают оппозиционером, который открыто идёт против системы. Такая позиция импонирует гражданам, но вызывает беспокойство в политических кругах.

«Он пытался донести правду до граждан США о том, что творится в мире, и особенно о том, что творится на Украине», – отметил собеседник «Радио 1».

Говоря о предвыборной гонке в США, Корчмарь привёл историческую справку. По его словам, все американские президенты, которые шли на второй срок, развязывали войны перед выборами. Исключением стал только Дональд Трамп. А вот нынешний глава государства Джо Байден, напротив, решил придерживаться «традиции».

Также политолог обратил внимание на значение этого интервью. Он отметил, что оно окажет влияние на предвыборную борьбу в США и, в первую очередь, поможет Дональду Трампу. Республиканцам крайне выгодна такая информация о России, её позиция непосредственно от президента.

«Это интервью ещё раз покажет нашу миролюбивую политику и направление на то, чтобы все вопросы решать сообща, за столом переговоров. И Россия к этому готова», – сказал Корчмарь.
Крайне важны и личные впечатления Такера Карлсона от поездки в Россию. Специалист отметил, что журналист не просто так посетил российские магазины. Он явно хотел своими глазами увидеть, как сказываются санкции США и Европы на россиянах. Однако выяснилось, что полки полны продуктов, а значит ограничения никак не ударили по экономике страны.

«Самое главное то, что они (американцы – ред.) увидят по телевидению живого нашего президента, увидят его глаза, жесты, его доводы. Это очень важный момент, чисто человеческий. А американцам всегда импонирует, когда человек говорит искренне, откровенно и убеждённо», – заключил Корчмарь.
Читайте также:

Член СПЧ Ионов: Журналиста Карлсона в США могут признать иноагентом

В США назвали прибывшего в Россию Такера Карлсона предателем

Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
#владимир путин
#интервью
#россия
#сша
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Всё в порядке»: Байден возмутился заявлению о его проблемах с памятью
Байден заявил, что с его памятью всё в порядке, а затем назвал Нетаньяху Сиси
09 февраля 2024, 09:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский президент Джозеф Байден резко ответил на заявление о том, что у него проблемы с памятью, а затем перепутал израильского премьера Беньямина Нетаньяху с президентом Мексики.
8 февраля специальный прокурор Роберт Хёр опубликовал доклад о том, что Байден неверным образом хранил секретные документы. В докладе отмечалось, что президенту не грозит уголовная ответственность, поскольку сделал он это из-за своей забывчивости.

В ответ на этот доклад Байден, выступая на площадке Белого дома, заявил журналистам, что с его памятью всё в порядке. Он призвал посмотреть на то, что он делает, и как «поставил эту страну на ноги».

Однако, сразу после этого заявления, президент США в очередной раз перепутал имена политиков, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом Мексики.

«Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (Байден, вероятно, имел в виду Нетаньяху) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я стал тем, кто уговорил его, убедил это сделать. Я уговорил Биби (Биньямина Нетаньяху) открыть посты с израильской стороны», — заявил Байден, добавив, что он крайне твёрдо настаивал на решении Израиля впустить гумпомощь в Газу.

Читайте также:

Байден заявил, что в 2021 году общался с канцлером Колем, который умер в 2017

Politico: Президент США нецензурно высказался о премьере Израиля Нетаньяху

Две трети американцев считают, что умственные способности Байдена снижаются
#джозеф байден
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Володя, ты что делаешь?»: Путин рассказал о неудобном разговоре с Зеленским
Путин поведал Карлсону о разговоре с Зеленским по поводу неонацистов
09 февраля 2024, 08:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об одном разговоре с Владимиром Зеленским по поводу его поддержки неонацистов.
«Его отец сражался против фашистов-нацистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил», - рассказал глава государства.

По словам Путина, для него является некорректным раскрыть ответ Зеленского.

Президент также напомнил, что Зеленский пришел к власти, обещая привести Украину к миру. Однако после этого он понял, что с неонацистами и националистами не стоит конфликтовать, так как они агрессивны и активны. Он занял такую позицию и обманул своих граждан.

Читайте также:

Текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону появился на сайте Кремля

Путин считает, что Соединённые Штаты контролируют все мировые СМИ

В США отметили «уверенность Путина в своих силах» во время интервью Карлсону
#сша
#президент
#отец
#интервью
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону появился на сайте Кремля
Официальный сайт президента России опубликовал интервью Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 07:27

Фото: сайт Кремля

На официальном сайте Кремля на двух языках — русском и английском — появился текст, а также видеозапись интервью, которое российский президент Владимир Путин дал популярному американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этого приехал в Москву.
Главными темами беседы, прошедшей 6 февраля в Кремле, стали специальная военная операция России, отношения Москвы с Вашингтоном и Киевом, рассказ об истории Украины, подрыв «Северных потоков», отношения Запада и Китая и другие важнейшие международные темы.

Изначально интервью появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Такера Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети, включая и просмотр её владельцем — предпринимателем Илоном Маском. Через 51 минуту это число составило 10 млн просмотров, а к 05:30 мск — более 30 млн просмотров.

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему и журналисту Такеру Карлсону продемонстрировало «тактическую уверенность президента РФ в своих силах», пока его противники переживают опасный момент, пишет The New York Times. Газета отметила, что глава России недвусмысленно призвал Соединённые Штаты к переговорам по Украине и «более прямолинейно, чем обычно» рассказал, что конфликт рано или поздно должен закончиться сделкой с Западом.

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.

Читайте также:
В США отметили «уверенность Путина в своих силах» во время интервью Карлсону

Илон Маск смотрит интервью Путина взятое Карлсоном

Карлсон опубликовал первое фото из интервью с Путиным

#владимир путин
#сша
#журналисты
#интервью
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин считает, что Соединённые Штаты контролируют все мировые СМИ
Путин: США контролируют все мировые СМИ, поэтому их трудно победить в пропаганде
09 февраля 2024, 05:50

Фото: сайт Кремля

США трудно победить в войне пропаганды, потому что они контролируют все мировые СМИ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Страны НАТО говорят о глобальной войне и ядерном конфликте, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк», — сказал Путин.
По мнению главы российского государства, все «страшилки» о грядущей ядерной войне России и Запада нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.

Американская пропаганда сделает всё возможное для того, чтобы власти имели возможность привлечь журналиста Такера Карлсона за общение с российским лидером Владимиром Путиным. Не исключено, что в его отношении применят закон об иноагентах. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.

Читайте также:

Член СПЧ Ионов: Журналиста Карлсона в США могут признать иноагентом

Обозреватель Перла: привычная картинка пропаганды США и Европы рушится на глазах

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
#сша
#сми
#владимир путин
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США отметили «уверенность Путина в своих силах» во время интервью Карлсону
NYT: Интервью Путина Карлсону демонстрирует уверенность Путина в своих силах
09 февраля 2024, 05:31

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему и журналисту Такеру Карлсону продемонстрировало «тактическую уверенность президента РФ в своих силах», пока его противники переживают опасный момент, пишет The New York Times.
Газета отметила, что глава России недвусмысленно призвал Соединённые Штаты к переговорам по Украине и «более прямолинейно, чем обычно» рассказал, что конфликт рано или поздно должен закончиться сделкой с Западом.

Также в материале издания говорится, что Украина сейчас испытывает трудности на поле боя, дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась, а дружественные Кремлю политики — такие, как Виктор Орбан, Дональд Трамп, Роберт Фицо и другие — «усиливаются по обе стороны Атлантики».

Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться разрешения украинского конфликта путём переговоров. По словам главы государства, Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой. Кроме того, Путин
отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».

Читайте также:

Путин хочет добиться разрешения ситуации на Украине путем переговоров

Путин готов начать ядерную войну из-за Крыма

Путин: Устав ООН и международное право устарели
#украина
#владимир путин
#интервью
#журналисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин готов начать ядерную войну из-за Крыма
Карлсон: Если придётся, то Путин начнёт ядерную войну из-за Крыма
09 февраля 2024, 04:50

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Надо быть безумным, чтобы считать, что Россия уступит Крым, заявил журналист Такер Карлсон после интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте журналиста.
«Нравится вам это или нет, Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если придется», — заявил Такер Карлсон в 9-минутном ролике «мнение после интервью».

Ранее Путин в фильме о воссоединении Крыма признал, что отдал приказ о готовности к применению стратегических ядерных сил в 2014 году. Тогда Кремль предупредил Запад о том, что не позволит вмешаться в защиту Крыма.

Также в обращении к нации в момент начала СВО Путин предупредил Запад - «все приказы уже отданы», имея в виду готовность РФ примерить ядерное оружие в случае военной интервенции НАТО на территорию конфликта.

Владимир Путин заявил, что глобальная война поставит с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу. Это заявление он сделал, давая интервью Такеру Карлсону.

По мнению главы российского государства, все подобные «страшилки» нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в случае отказа России защищать людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую и никому не нужную. Об этом он рассказал на встрече с активом участников форума «Всё для победы!». Он отметил, что все бы покровительственно поглаживали Россию по головке и передавали бы «гнилую картошку» под видом оказания гуманитарной помощи, думая, как и что можно отобрать.

Читайте также:

Путин: Ядерная война поставит на грань уничтожения всё человечество

Путин рассказал, что стало бы с Россией при отказе защищать Крым и Донбасс

Парламент Крыма заявил, что нахождение в составе Украины было незаконным
#крым
#ядерное оружие
#война
#владимир путин
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф