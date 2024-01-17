На Украине накажут авторов сюжета, показавших в эфире карты с российским Крымом

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Авторы сюжета на украинском телевидении, в котором фигурируют карты с Крымом в составе России, понесут наказание. Соответствующее сообщение появилось на сайте телемарафона «Мы — Украина».
«Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — говорится в сообщении на сайте телемарафона.Во вторник украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крымский полуостров. Отмечается, что карта была по ошибке дана журналистами во время репортажа о якобы случившемся из-за плохих погодных условий коммуникационном коллапсе в России.
Ранее в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.
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