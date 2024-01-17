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На Украине накажут авторов сюжета, показавших в эфире карты с российским Крымом

17 января 2024, 00:38
Фото: iStock/Bigandt_Photography

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Авторы сюжета на украинском телевидении, в котором фигурируют карты с Крымом в составе России, понесут наказание. Соответствующее сообщение появилось на сайте телемарафона «Мы — Украина».
«Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — говорится в сообщении на сайте телемарафона.

Во вторник украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крымский полуостров. Отмечается, что карта была по ошибке дана журналистами во время репортажа о якобы случившемся из-за плохих погодных условий коммуникационном коллапсе в России.


Другие украинские СМИ сразу же заметили «ошибку» в карте, после чего телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.

Ранее в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.


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#россия
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#украина
#карта
#наказание
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«Американские» россияне будут голосовать на выборах президента РФ в трёх городах
Посол Антонов рассказал о будущем голосовании на выборах президента РФ
17 января 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посольство уже попросило власти США усилить меры безопасности около российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России, добавил он.

По словам дипломата, ситуация в сфере безопасности работы нашего посольства и консульств серьезно ухудшилась, в том числе из-за действий представителей украинской диаспоры.

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#сша
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#голосование
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Крещение Господне 19 января: как отмечают в 2024 году, приметы, купание в проруби
17 января 2024, 00:05

Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka

Православные христиане 19 января отмечают важный церковный праздник – Крещение Господня. Откуда появилась традиция нырять в прорубь, является ли это обязательным обрядом, история торжества и как принято его отмечать, читайте в материале «Радио 1».

Крещение Господне 2024: когда отмечают


Крещение Господня или Богоявление является одним из 12 главных церковных праздников, поэтому дата торжества не меняется и всегда приходится на 19 января. Канун праздника называют Крещенским Сочельником, его отмечают 18 числа.

Крещение Господне: история церковного торжества


Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча вышел к реке Иордан, в которой иудеи совершали религиозные омовения и начал говорить народу о покаянии и оставлении грехов. В возрасте 30 лет к реке пришел Иисус Христос и просил Иоанна крестить его. Во время крещения, с небес сошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В этом событии людям была явлена Святая Троица.

После крещения Иисус провел 40 дней в пустыне, где постился и воздержался от искушений дьявола.

Богоявление или Крещение Господне 2024: традиции торжества


Традиционно во всех храмах в этот день проходят богослужения. Главным событием торжества является освящение воды. Это происходит дважды: накануне – 18 января и в Крещение – 19 января. Верующие окропляют святой водой каждый угол в доме, пьют ее и омываются. Считается, что освященная вода обладает целебными свойствами, а также она способна очистится от негатива.

Согласно церковному преданию, святой в Крещение становится не только вода, но и снег.


Крещенские купания 2024


Крещенские купания в проруби являются старой традицией. Верующие считают, что так можно очистить душу и приблизиться к Богу. Православные окунаются в проруби в ночь с 18 на 19 января. Однако погружение в ледяную воду не заменяет крещение или исповедь, а также не является обязательным церковным обрядом.

Врач Чернышова объяснила, почему в проруби нельзя купаться нетрезвым
Врач Чернышова объяснила, почему в проруби нельзя купаться нетрезвым

О том, как подготовиться к погружению в прорубь и не навредить здоровью, читайте в материале «Радио 1».

Крещение или Богоявление: приметы, чего нельзя делать


В православный праздник нельзя ссориться, сквернословить и злиться. Также нельзя держать в голове плохие мысли и желать кому-то зла. Сказанное в сердцах может навредить человеку в будущем. Если в этот день свататься или делать предложение, то брак будет благословлен небесами.

Окна и двери в Крещение нужно открывать настежь. Это позволит выгнать всё плохое и запустить в дом удачу и благополучие.

Считается, что в ночь на 19 января снег обладает целебной силой. Им можно растереть лицо и руки. Это принесет здоровье и красоту.

Плакать в Крещение нельзя. Если будут пролиты слезы, то весь год пройдет в печали и бедах.

Разбить посуду на Крещение – к свадьбе.

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#купание
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#снег
#крещение
#традиции
#богослужения
#церковь
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Крещенский Сочельник 18 января: значение, традиции и запреты
17 января 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Andrey Rykov

18 января православные верующие готовятся к великому празднику Крещения. В 2024 году Крещенский Сочельник приходится на четверг. Редакция «Радио 1» расскажет о традициях церковного торжества и о том, как правильно к нему подготовиться.

Когда празднуется Сочельник?


В России традиционно празднуется два Сочельника – Рождественский и Крещенский. Рождественский сочельник приходится на 6 января. Крещенский сочельник (или канун Богоявления) — на 18 января. Период между сочельниками называется Святки. Считается, что этот период самый благоприятный для гаданий, хотя церковь их не приветствует.

Крещенский Сочельник: традиции праздника


Христиане в Крещенский Сочельник соблюдают пост. В пищу разрешается употреблять только сочиво, традиционное кушанье, представляющее собой отварное пшено с медом, соком или изюмом. Название праздника происходит от наименования блюда. Другую еду до утренней литургии 19 января и первого глотка освященной крещенской воды употреблять не следует.


Крещения Господня 2024: как подготовиться к купанию в проруби и правильно окунаться
Крещения Господня 2024: как подготовиться к купанию в проруби и правильно окунаться

Такое воздержание установлено церковью в память о древней традиции. Раньше люди крестились в сознательном возрасте и перед обрядом было принято держать пост.

По традиции, в ночь с 18 на 19 января, люли выходили из домов, чтобы увидеть «разверзшиеся небеса», которые часто напоминают северное сияние. Согласно церковному преданию, именно в эту ночь людям явилась Святая Троица. Именно тогда разверзлись небеса и раздался голос Отца Небесного.

Крещенский Сочельник: приметы, чего делать нельзя


18 января не следует брать в руки все то, что может принести несчастье или смерть. Пользоваться острыми предметами, ходить на охоту, шить, резать скотину, заниматься готовкой в церковный праздник нельзя. Пользоваться ножами в Сочельник строго запрещено. Заготовки и уборку было принято делать заранее.

Как правильно подготовиться к сочельникам и провести их?


Вкушать сочиво в этот день можно только после появления на небе первой звезды. После Литургии в храмах выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Иисусу Христу. Православные христиане обязательно посещают в этот день церковную службу.
Затем происходит освящение воды. Ее следует пить весь год со светлыми мыслями.


Гадания в Крещенский Сочельник


Считается, что гадания в ночь на 7 января самые сильные и точные. Незамужние девушки как правило хотят знать где и когда встретят свою судьбу, а семейные женщины пытались таким образом узнать какой их ждет урожай.

Гадание на иголках


Две иглы натираются жиром, чтобы поверхность стала скользкой. После этого иголки опускаются в сосуд с водой. Далее гадающему нужно задать интересующий вопрос. Толковать ответ нужно исходя из того, как поведут себя иголки: если они шли на дно, это сулило неприятность, если сошлись вместе — можно было рассчитывать на искренние отношения, а вот если разошлись — это предвещало разлуку с возлюбленным.

6 января 2023 — Сочевник, или Сочельник: Что можно и чего нельзя делать
6 января 2023 — Сочевник, или Сочельник: Что можно и чего нельзя делать


Гадание на зеркале


Два зеркала нужно расположить друг напротив друга, погасить свет и зажечь свечи. Затем нужно сесть между двух зеркал и произнести: «суженый-ряженый, приходи себя показать и меня посмотреть». Через некоторое время зеркало начнет тускнеть и в нем появится образ жениха.

Гадание на нити


Для гадания нужно взять три нити: черную, белую и красную. Все нити продевают в иголки и крепят на спину так, чтобы их можно было достать рукой. Крепить нити нужно не самому, чтобы не знать в каком порядке они будут расположены. Затем девушка выдирает одну из ниток. Какого цвета она будет, такая судьба ждет ворожившую.

Если попадется белая — свадьба еще не скоро, если черная — замужество не принесет счастья, красная — торжество и беременность случатся в этом году.


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#церковь
#праздник
#традиции
#пост
#новый год
#крещение
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Жильцам аварийных домов Солнечногорска начнут давать новые квартиры с мая
16 января 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Жильцы аварийных домов солнечногорского микрорайона Центральный с мая могут готовиться к новоселью. Об этом объявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев во время встречи с жителями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Аварийными в микрорайоне признаны 17 домов. Оттуда уже переселены в безопасные и комфортные квартиры 87 семей. Во II квартале 2024 года планируется предоставить современное жилище ещё 101 семье. Расселяемая площадь аварийного жилья составит 4,2 тыс кв м.
«В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в округе заканчивается строительство двух жилых домов с квартирами для переселенцев. Это многоквартирные дома в переулке Механизаторов и микрорайоне Рекинцо-2. Строительство фактически завершено, и с мая семьи уже могут готовиться к новоселью», – сказал Локтев.
Он добавил, что ближайшая встреча с жителями микрорайона состоится 18 января в администрации городского округа Солнечногорск. На ней планируется детально рассмотреть способы переселения из каждого аварийного помещения.

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#солнечногорск
#аварийное жильё
#квартиры
#дом
#строители
#владимир локтев
#подмосковье
#московская область
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Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года
16 января 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Владимир Путин продлил Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. Об этом президент объявил на вручении Всероссийской премии «Служение», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил глава государства, благодаря ему были разработаны многие полезные начинания. Поэтому и было принято решение о его продлении до 2030 года.

По данным министерства, за пять лет участия в конкурсе 40 проектов из Московской области стали победителями, 30 из них полностью реализованы. По программе «Формирование комфортной городской среды» за этот период в регионе реализовано 480 объектов благоустройства.
«Пятый год подряд Московская область занимает третье место среди регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье — субъект с самым большим количеством городов – их 74, что составляет 6,6% от общего количества городов в стране», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин
В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 54 общественных территорий. Это 16 пешеходных зон и площадей, 15 парков, семь набережных и 16 скверов.

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#подмосковье
#московская область
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Каширский школьник выиграл конкурс экологических проектов
16 января 2024, 21:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Ученик седьмого класса Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната Никита Борискин стал победителем конкурса «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс детских и молодёжных экологических проектов проходил в Московской области четвёртый год подряд. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ 2023» состоялась в Мытищах. Никита победил в номинации видеоработ с проектом «Хочешь изменить экологию Земли? Начни с себя», – говорится в сообщении.
Победителей наградили за участие в конкурсе, а также за вклад в популяризацию и сохранение экологии планеты.

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#подмосковье
#московская область
#конкурс
#экология
#кашира
#школьник
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Каширские дворы и дороги расчищают от снега и наледи
16 января 2024, 20:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире общественные пространства, дороги и тротуары очищают от наледи, обрабатывают противогололёдными материалами улицы и дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Профильные службы работают в режиме повышенной готовности из-за погодных условий. Ежедневно на территории округа работают около 80 рабочих зелёного хозяйства МБУ «Благоустройство». Каждый день они обрабатывают более 160 тыс кв м тротуаров, парковок и проездов», – говорится в сообщении.
В администрации попросили жителей Каширы откликаться на объявления сотрудников обслуживающих организаций и убирать автомобили из дворов для полноценной уборки. Объявления появляются заранее на информационных стендах подъездов и в домовых чатах.

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#кашира
#уборка
#снег
#дворы
#дороги
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#подмосковье
#московская область
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В помещениях каширских школ проверили температуру
16 января 2024, 20:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире провели обход школ в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа. В посёлке Большое Руново и деревне Тарасково проверили температурный режим, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В зданиях школ выявили помещения, где температура не соответствует требуемым параметрам. Среди них актовые и спортивные залы, помещения пищеблока и столовых.
«Сейчас мы подаём теплоноситель на социально значимые объекты выше на 8 градусов. Это первое. Во-вторых, проблемы выявлены, а, значит, мы решим их», – пообещал глава муниципалитета Михаил Шувалов.
По результатам обхода первый замглавы администрации Сергей Кирюхин вместе с ресурсоснабжающими организациями и Управлением образования Каширы разработал меры по устранению проблемы. Сейчас закупают необходимые материалы, и, по словам Кирюхина, к концу недели температурный режим в проблемных школах будет налажен.

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#кашира
#теплоснабжение
#школы
#проверки
#михаил шувалов
#отопление
#московская область
#подмосковье
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Депутат Нилов заявил о причинах корректировки семейной ипотеки
16 января 2024, 20:08

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что льготная семейная ипотека была скорректирована для недопущения нежелательных изменений на рынке недвижимости из-за ранее непредназначенного пользования программой со стороны граждан.
«Люди брали семейную ипотеку, иногда даже не одну, после чего ещё на этапе застройки продавали приобретенное жильё, зарабатывая на этом приличные деньги. Это не плохо, они не нарушали закон, однако подобные случаи в целом повлияли на рынок жилья, на рост стоимости «первичек» и даже «вторичек», что не отвечало исходной идее льготной ипотеки», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он добавил, что острую проблему жилья в России можно решить, в том числе, с помощью договоров соцнайма и строительства социального жилья.

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#квартиры
#рынок
#льготная недвижимость
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