Фото: iStock/Yingko
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что возможности украинского лидера заключаются только в том, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому». Он также отметил, что прошлый год начинался с таких же угроз, однако они ни к чему не привели.
Константинов дополнил, что киевский режим способен лишь исключительно на создание кровавых терактов против мирных граждан.
Напомним, в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы ВСУ на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.
Читайте также:
Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному
Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
«Военное дело»: В Киеве поражен подземный бункер, погиб заместитель Залужного
Константинов дополнил, что киевский режим способен лишь исключительно на создание кровавых терактов против мирных граждан.
Читайте также:
Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному
Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
«Военное дело»: В Киеве поражен подземный бункер, погиб заместитель Залужного
Екатерина Коршунова