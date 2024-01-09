Залужный в 2022 году хотел провести дерзкое контрнаступление в Крыму

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году планировал «дерзкое контрнаступление», которое бы изолировало российские силы в Крыму, однако США не одобрили такой план. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.
«Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый "сухопутный мост", чтобы изолировать российские силы в Крыму», - говорится в статье.
Тогда президент Украины Владимир Зеленский совместно с Залужным предложили западным партнерам провести «дерзкое наступление» в Крыму. Однако американские эксперты посчитали, что Киев не готов к таким действиям. Украинскому руководству посоветовали сначала взять Херсон.
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Элина Позднякова