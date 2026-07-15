На Украине пытаются протолкнуть закон о легализации порно

15 июля 2026, 05:08

Депутаты Рады проголосовали за легализацию порнографии на Украине

Фото: istockphoto/olegda88

Верховная рада Украины сделала шаг к декриминализации порнографии в стране. Законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов прошёл первое чтение, сообщили местные СМИ.