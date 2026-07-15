На Украине пытаются протолкнуть закон о легализации порно
Верховная рада Украины сделала шаг к декриминализации порнографии в стране. Законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов прошёл первое чтение, сообщили местные СМИ.
Голосование показало заметную поддержку инициативы. Заявленный документ одобрили 231 депутатов, и лишь восемь парламентариев высказались против, а трое воздержались.
Суть законопроекта — снять уголовную ответственность за производство и распространение порнографии, при этом усилить наказание за оборот материалов с участием несовершеннолетних. Для реализации поправок планируется скорректировать две статьи Уголовного кодекса Украины: 301‑ю (о ввозе, производстве и распространении порнографии) и 302‑ю (об организации «мест разврата»).
Документ внесли в Раду ещё летом 2023 года. Теперь ему предстоит доработка , после чего состоится второе чтение.
Стоит отметить, что предыдущая попытка принять подобный законопроект, предпринятая в июне, не увенчалась успехом. Тогда парламенту не хватило необходимого числа голосов.
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