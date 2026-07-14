Шурыгиной продлили арест по делу о порнографии
Троицкий районный суд столицы продлил срок домашнего ареста Диане Шурыгиной (в материалах дела — Шляниной), обвиняемой по статье о незаконном распространении порнографических материалов. Мера пресечения теперь действует до 19 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Москвы.
Изначально фигурантке назначили домашний арест в мае текущего года. Однако в начале июля следствие добилось ужесточения меры пресечения, и суд перевел ее под стражу.
В судебной инстанции уточнили, что ходатайство следователей о продлении содержания под стражей удовлетворили. Уголовное дело, по данным правоохранительных органов, возбудили после того, как в одном из Telegram-каналов, которым, по версии следствия, управляла обвиняемая, опубликовали интимные снимки и видеозаписи.
Ранее сообщалось, что перед задержанием Диана Шурыгина вербовала российских девушек. Подробности в нашем материале.
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