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Шурыгиной продлили арест по делу о порнографии

Шурыгина останется в СИЗО до 19 августа
Диана Шурыгина (Фото: Instagram*/diana_s_life2)

Троицкий районный суд столицы продлил срок домашнего ареста Диане Шурыгиной (в материалах дела — Шляниной), обвиняемой по статье о незаконном распространении порнографических материалов. Мера пресечения теперь действует до 19 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Москвы.



Изначально фигурантке назначили домашний арест в мае текущего года. Однако в начале июля следствие добилось ужесточения меры пресечения, и суд перевел ее под стражу.

В судебной инстанции уточнили, что ходатайство следователей о продлении содержания под стражей удовлетворили. Уголовное дело, по данным правоохранительных органов, возбудили после того, как в одном из Telegram-каналов, которым, по версии следствия, управляла обвиняемая, опубликовали интимные снимки и видеозаписи.

Ранее сообщалось, что перед задержанием Диана Шурыгина вербовала российских девушек. Подробности в нашем материале.

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