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На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам

Верещук: На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам