На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам

«У нас уменьшается доходная часть бюджета. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации», - сказала Верещук.Она пояснила, что по международным стандартам, вынужденным переселенцам достаточно два года для адаптации на новом месте проживания. Таким образом, в ближайшее время министерство соцполитики предоставит информацию о том, для каких категорий граждан отменят выплаты.Премьер уточнила, что в 2022 году на выплаты для переселенцев из бюджета страны было потрачено 57 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов), а в 2023 году сумма достигла 73 миллиардов гривен (1,9 миллиарда долларов). В текущем году общую сумму выплат для переселенцев планируется вернуть к 57 млрд гривен. По словам Верещук, всего на Украине насчитывается порядка 4,9 миллиона внутренних переселенцев. При этом 2,5 миллиона получают выплаты.Ранее в ООН заявили, что примерно 10 млн украинцев вынужденно оставили свои дома из-за боевых действий. Около 6,3 млн из них уехали за границу, оставшиеся 3,7 млн переехали в другой регион страны.Читайте также:Rzeczpospolita: Варшава намерена урезать помощь украинским беженцамОколо двух миллионов переселенцев на Украине могут лишиться льготных выплатУкраинцы начали массово покидать свои города