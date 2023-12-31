Около двух миллионов переселенцев на Украине могут лишиться льготных выплат

Фото: iStock/AndreyPopov
Около двух миллионов украинцев, которые являются внутренними переселенцами, могут лишиться социальных выплат с 1 февраля 2024 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Отмечается, что такие меры могут быть введены, если не будут внесены изменения в действующее постановление.
Ранее в офисе омбудсмена Украины сообщали, что граждане Украины, внутренне перемещённые, жалуются на то, что им перестали предоставлять причитающиеся выплаты на проживание.
По словам Верещук, в настоящее время приведено в действие постановление министерства социальной политики, по которому с 1 февраля 2024 года порядка двух миллионов внутренне перемещённых лиц прекратят получение выплат.
Вице-премьер добавила, что на данным момент такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, из которых 40% проживают исключительно за счёт государственной помощи.
Читайте также:
Экс-глава МВД Украины Луценко назвал положение ВСУ критическим
FP: Украина может потерять ряд территорий после российских ударов
Лавров пообещал всем преступникам в Киеве возмездие
Ранее в офисе омбудсмена Украины сообщали, что граждане Украины, внутренне перемещённые, жалуются на то, что им перестали предоставлять причитающиеся выплаты на проживание.
Вице-премьер добавила, что на данным момент такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, из которых 40% проживают исключительно за счёт государственной помощи.
Читайте также:
Экс-глава МВД Украины Луценко назвал положение ВСУ критическим
FP: Украина может потерять ряд территорий после российских ударов
Лавров пообещал всем преступникам в Киеве возмездие
Анастасия Чинкова