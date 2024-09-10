На Украине появятся «языковые патрули» для преследования русскоговорящих граждан

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Мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о скором появлении «языковых патрулей». Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
По его словам, в городе стало намного больше русского языка, что якобы является большой проблемой для всей страны.
Данный вопрос, как отметил Марцинкив, он успел обсудить с языковым омбудсменом Тарасом Кременем, который посетил регион 10 сентября.
Мэр сообщил, что поделится подробностями нововведения в ближайшее время.
Напомним, что ещё в феврале власти Ивано-Франковской области утвердили программу функционирования украинского языка как государственного во всех областях общественной жизни.
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Данный вопрос, как отметил Марцинкив, он успел обсудить с языковым омбудсменом Тарасом Кременем, который посетил регион 10 сентября.
Мэр сообщил, что поделится подробностями нововведения в ближайшее время.
Напомним, что ещё в феврале власти Ивано-Франковской области утвердили программу функционирования украинского языка как государственного во всех областях общественной жизни.
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Анастасия Чинкова