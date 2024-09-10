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Участников неонацистской группировки задержали в Красноярском крае

10 сентября 2024, 11:43
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярском крае задержали участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, в этом году двое жителей Красноярска организовали экстремистское сообщество, целью которого было совершение преступлений против представителей социальной группы «антифашисты» и лиц нерусской национальности. Аналогичную группу создали ещё двое жителей Железногорска. В результате молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет объединились в единое сообщество для совершения преступлений на территории всего Красноярского края.

Отмечается, что задержанные организовывали встречи для пропаганды насилия, а также создали чат в одном из мессенджеров для координации действий.



Четверо из восьми задержанных причастны к нанесению националистических граффити в Железногорске и нападению на жителя региона по национальному признаку.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об организации экстремистского сообщества и участия в нём.

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#национальность
#россия
#задержание
В Пермском крае топором зарубили начальника местного отдела СК РФ
10 сентября 2024, 11:57

Фото: iStock/Grape_vein

В Пермском крае жестоко убили главу регионального управления Следственного комитета Евгения Середкина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что тело мужчины было обнаружено прошедшей ночью. Смерть наступила от ударов топором.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемого в убийстве и задержать его. Он уже дал признательные показания.

Одним из мотивов совершения убийства, по предварительным данным, является ревность. Убийцей является гражданский муж бывший супруги Середкина.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю предоставить доклад о проведении расследования. Центральный аппарат ведомства взял под своё контроль исполнение данного поручения.

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#следственный комитет
#пермский край
#убийство
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#бастрыкин
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В Енакиево школьница прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы
10 сентября 2024, 11:35

Фото: istockphoto/alekc79

В городе Енакиево Горловского района в Донецкой Народной Республике 14-летняя школьница прикурила от Вечного огня. Кроме того, она сожгла возложенные к монументу цветы.
Юная вандалка приехала из Донецка в гости к подруге, передаёт телеграм-канал «Mash на Донбассе». Девочки болтались по городу. В какой-то момент им захотелось покурить, а спичек или зажигалки не нашлось. Тогда дончанка с розовыми волосами не придумала ничего лучше, как прикурить от Вечного огня у монумента павшим героям Великой Отечественной войны. Её подруга снимала происходящее безобразие на телефон.

Следственный комитет и органы внутренних дел уже инициировали проверку по факту происшедшего. Кощунственное и безответственное поведение юных хулиганок не останется безнаказанным.






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#вечный огонь
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Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
10 сентября 2024, 11:15

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

Российский рэпер Тимур Одилбеков (Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара БПЛА ВСУ по его дому в подмосковном Раменском. Видеозапись он опубликовал в своем Instagram*.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. В результате удара БПЛА по дому в подмосковном Раменском были повреждены 54 квартиры из 102.

«Раменское, Высоковольтная... А я просто сюда заехал ночью поспать и двинуть дальше», — написал он.

На кадрах видно балкон, на котором выбиты все стекла. Также Тимур Одилбеков показал вид на соседний дом, где есть следы сажи от пожара. По его словам, он слышал звуки шести взрывов около 2.30 ночи.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском
Пострадавший при атаке БПЛА в Раменском рассказал, как успел закрыть собой жену
10 сентября 2024, 11:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Александр Ли, пострадавший при атаке БПЛА в подмосковном Раменском, рассказал, как успел закрыть собой жену перед взрывом.
При ночной атаке беспилотников были повреждены несколько многоквартирных домов в Раменском, о чём сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Всего за минувшую ночь средствами ПВО были сбиты 14 дронов в нескольких округах области.

Ли рассказал РИА Новости, что в 04:10 он повернулся в сторону окна и увидел огненный шар. За мгновение до взрыва он успел закрыть собой супругу. После этого взрывной волной выбило окна. Пара выбежала на улицу в домашней одежде и без документов.

Во время взрыва Ли получил ожог спины и порезы.

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По факту убийства главы отдела в СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело
10 сентября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Уголовное дело возбуждено по факту убийства руководителя территориального следственного отдела Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону. Ведение дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»).

На место преступления выехала группа, состоящая из наиболее опытных сотрудников управления и следователей-криминалистов. Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже установлен и задержан. В качестве одной из основных рассматривается версия убийства на почве ревности. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Около 20 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Якутии
10 сентября 2024, 09:55

Фото: istockphoto/conejota

На федеральной трассе «Лена» в Якутии пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находилось более 20 человек.
Инцидент произошёл в Алданском районе в районе 540-го километра автодороги, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. Автобус Higer ехал из города Нерюнгри в Алдан. По неизвестной причине он съехал на обочину и перевернулся. В салоне находилось в тот момент более 20 пассажиров.

К месту дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники Алданского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия), медики и сотрудники правоохранительных органов района. Десять пострадавших пассажиров попутным транспортом доставлены в Центральную районную больницу города Алдан.

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Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА
10 сентября 2024, 09:19

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Соблюдение прав жителей Московской области, пострадавших от атаки дронов, взяла под контроль прокуратура региона, для удобства граждан открыта горячая линия, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия. Звонки принимаются по телефону: 8(495) 628-17-70», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября на территории Подмосковья было сбито 14 беспилотников. Один БПЛА попал в жилой дом в Раменском, в результате несколько квартир разрушено. На месте работают экстренные службы. Кроме того, туда приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме
10 сентября 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Sitikka

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, а также в подмосковном Жуковском сняли все ограничения на приём и вылет самолётов. Воздушные гавани работают в штатном режиме.
Об этом сообщили в Росавиации. В официальном телеграм-канале ведомства уточнили, что ограничительные меры принимались в связи с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Стандартная работа аэропортов была приостановлена на фоне массовой атаки БПЛА на Московскую область в ночь на 10 августа. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в районе аэропорта Жуковский.

В Росавиации отметили, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров, что является главным приоритетом.

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#внуково
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«Дым и гарь»: Последствия разрушительной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье 10 сентября
Минобороны РФ: над Московской областью сбито 20 дронов ВСУ
10 сентября 2024, 09:11

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

В ночь на 10 сентября в жилой дом в подмосковном Раменском влетел беспилотник. После прилета началось возгорание, ударной волной повредило более 50 квартир. По последним данным, погибла женщина, еще несколько человек пострадало. В материале «Радио 1» расскажем, что известно об атаке ВСУ на Московскую область 10 сентября.

Атака БПЛА на Подмосковье

Первый дрон сбили примерно в 02:20 ночи в городском округе Люберцы, позже стало известно об атаке на подмосковный Жуковский, где местные жители слышали как минимум шесть хлопков.

В 04:24 украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Раменском, где начался пожар. Также сообщалось об ударе по Коломне.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В 4.15 где-то я соскочила от взрыва… Дым, гарь, сирены, пожарная сигнализация сработала. Все начали звонить 112, там сказали не выходить, а потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь», — рассказала жительница дома в Раменском.
Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА
Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА
Изначально губернатор Подмосковья Андрей Воробьева сообщил, что всего ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Позже Минобороны сообщило о 20 сбитых дронах в Подмосковье.

«Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб», — сообщил он в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и в школе на улице Высоковольтной.

Воробьев сразу прибыл в Раменское

После ЧП Андрей Воробьев прибыл к дому на Спортивном проезде в Раменском.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате атаки украинского дрона повреждения получили обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции не были разрушены. Суммарно в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.

Атака ВСУ по дому на Высоковольтной улице привела к возгоранию пяти балконов. К счастью, на сами квартиры пламя не перешло.

Оставшиеся на земле фрагменты БПЛА необходимо разминировать, для этого было принято решение эвакуировать жителей пяти соседних домов.

Вблизи обоих домов работают все оперативные службы, добавил губернатор. Примерно в 8 вечера МЧС проинформирует, когда можно будет попасть домой.

«Постараемся дать эту информацию раньше. Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил Воробьев.
Кроме того, в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском были введены ограничения на перелеты. Сейчас аэропорты функционируют в обычном режиме.

Пострадавшие в Раменском

В доме на Спортивном проезде пострадали три человека, их госпитализировали в Раменскую больницу, сообщил Воробьев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Скончалась 46-летняя женщина. До этого сообщалось о смерти девятилетнего ребенка, но эти сведенья не подтвердились.

В пункты временного проживания заселили 43 человека, для их организовали горячее питание.

СК РФ квалифицировал атаку БПЛА как теракт

Всего дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Подмосковья были сбиты 20 беспилотников.

72 БПЛА над территорией Брянской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, 8 – над территорией Белгородской области, 7 — над Калужской областью, 5 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Липецкой области и 1 над территорией Орловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной массированной атаки беспилотников ВСУ.

«В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении ведомства.
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