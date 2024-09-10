Участников неонацистской группировки задержали в Красноярском крае

Фото: iStock/Dzurag
В Красноярском крае задержали участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, в этом году двое жителей Красноярска организовали экстремистское сообщество, целью которого было совершение преступлений против представителей социальной группы «антифашисты» и лиц нерусской национальности. Аналогичную группу создали ещё двое жителей Железногорска. В результате молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет объединились в единое сообщество для совершения преступлений на территории всего Красноярского края.
Отмечается, что задержанные организовывали встречи для пропаганды насилия, а также создали чат в одном из мессенджеров для координации действий.
Четверо из восьми задержанных причастны к нанесению националистических граффити в Железногорске и нападению на жителя региона по национальному признаку.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об организации экстремистского сообщества и участия в нём.
Читайте также:
Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса после задержания чеченцев в Анапе
Чеченца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта в Бельгии
В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек
Отмечается, что задержанные организовывали встречи для пропаганды насилия, а также создали чат в одном из мессенджеров для координации действий.
Четверо из восьми задержанных причастны к нанесению националистических граффити в Железногорске и нападению на жителя региона по национальному признаку.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об организации экстремистского сообщества и участия в нём.
Читайте также:
Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса после задержания чеченцев в Анапе
Чеченца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта в Бельгии
В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек
Анастасия Чинкова