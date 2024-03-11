На Украине признали, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно

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Дети, которые вернулись на Украину из России, стремятся вернуться обратно из-за более подходящих условий для жизни и самореализации. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
Павличенко отметил, что это является серьёзной проблемой для Украины, поскольку вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании, им нужно давать новые возможности и преимущества.
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Анастасия Чинкова