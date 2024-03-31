На Украине призвали голосовать за президента, проживающего в бункере

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В Днепропетровске неизвестные расклеили объявления о выборах президента Украины. Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Владимира Соловьёва.
Отмечается, что на бюллетене указан единственный кандидат Владимир Зеленский, а также описывается его короткая биография. Особое внимание занимает пункт о том, что нынешний украинский лидер проживает в бункере.
Напомним, на Украине из-за военного положения не состоялись запланированные на 31 марта президентские выборы. По украинскому законодательству, проведение выборов в период военного времени запрещено. Однако полномочия нынешнего главы государства Владимира Зеленского истекают 20 мая.
Ранее киевский политолог Андрей Золотарев высказал предположение, что западные страны могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.
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Напомним, на Украине из-за военного положения не состоялись запланированные на 31 марта президентские выборы. По украинскому законодательству, проведение выборов в период военного времени запрещено. Однако полномочия нынешнего главы государства Владимира Зеленского истекают 20 мая.
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Екатерина Коршунова