Стало известно, к чему приведёт отмена президентских выборов на Украине

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На Украине из-за военного положения не состоялись запланированные на 31 марта президентские выборы. О том, как это повлияет на политическую ситуацию в стране пишет РБК.
Согласно украинскому законодательству, проведение выборов в период военного времени запрещено. При этом полномочия нынешнего президента страны Владимира Зеленского истекают 20 мая.
Решение об отмене выборов раскритиковали как украинские, так и западные политики. Одни призывают продолжить демократический процесс и провести голосование. Другие, в числе которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители Госдепа США, заявляют, что решение должны принимать украинские граждане.
Сам Зеленский ранее поставил несколько условий, при которых проведение выборов на Украине может быть реализовано. К ним относятся изменения в законодательстве, финансовая поддержка и международное наблюдение. Однако спустя время после этого заявления Зеленский подчеркнул, что власти действуют исключительно по актуальным законам, поэтому выборы проводиться не будут.
Российские власти, тем временем, задаются вопросом, с кем Москве «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал на нелегитимность Зеленского с 21 мая. А глава МИД РФ Сергей Лавров призывал дождаться этой даты, поскольку тогда России, возможно, не придётся ничего признавать.
В настоящее время невозможно спрогнозировать, как перенос президентских выборов повлияет на переговоры с Россией, отметил глава Украинского института политики Руслан Бортник.
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Решение об отмене выборов раскритиковали как украинские, так и западные политики. Одни призывают продолжить демократический процесс и провести голосование. Другие, в числе которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители Госдепа США, заявляют, что решение должны принимать украинские граждане.
Российские власти, тем временем, задаются вопросом, с кем Москве «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал на нелегитимность Зеленского с 21 мая. А глава МИД РФ Сергей Лавров призывал дождаться этой даты, поскольку тогда России, возможно, не придётся ничего признавать.
В настоящее время невозможно спрогнозировать, как перенос президентских выборов повлияет на переговоры с Россией, отметил глава Украинского института политики Руслан Бортник.
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Анастасия Чинкова