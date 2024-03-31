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Стало известно, к чему приведёт отмена президентских выборов на Украине

РБК сообщил, к чему приведёт отмена президентских выборов на Украине
31 марта 2024, 14:45
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине из-за военного положения не состоялись запланированные на 31 марта президентские выборы. О том, как это повлияет на политическую ситуацию в стране пишет РБК.
Согласно украинскому законодательству, проведение выборов в период военного времени запрещено. При этом полномочия нынешнего президента страны Владимира Зеленского истекают 20 мая.

Решение об отмене выборов раскритиковали как украинские, так и западные политики. Одни призывают продолжить демократический процесс и провести голосование. Другие, в числе которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители Госдепа США, заявляют, что решение должны принимать украинские граждане.


Сам Зеленский ранее поставил несколько условий, при которых проведение выборов на Украине может быть реализовано. К ним относятся изменения в законодательстве, финансовая поддержка и международное наблюдение. Однако спустя время после этого заявления Зеленский подчеркнул, что власти действуют исключительно по актуальным законам, поэтому выборы проводиться не будут.

Российские власти, тем временем, задаются вопросом, с кем Москве «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал на нелегитимность Зеленского с 21 мая. А глава МИД РФ Сергей Лавров призывал дождаться этой даты, поскольку тогда России, возможно, не придётся ничего признавать.

В настоящее время невозможно спрогнозировать, как перенос президентских выборов повлияет на переговоры с Россией, отметил глава Украинского института политики Руслан Бортник.

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#украина
#политика
#выборы
#президент
#владимир зеленский
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Европа пошла на необдуманный шаг, пытаясь превратить Россию в своего врага
Advance: ЕС пошёл на необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага
31 марта 2024, 14:21

Фото: iStock/sinonimas

Европа сделала необдуманный шаг, пытаясь превратить Россию в своего врага. Об этом сообщает издание Advance.
Отмечается, что европейские политики любой ценой пытались превратить Россию в угрозу своей безопасности и жизни. Однако конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы.

В результате Евросоюз разрушил надежды на стратегическую независимость, поскольку теперь он уже не является вассалом США, а его статус значительно понизился.

В статье отмечается, что Европу ждут колоссальные изменения в случае, если она не осознает проигрыш в украинском конфликте. Европейские страны войдут под контроль по-настоящему тёмных сил, которыми являются не россияне.

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#европа
#россия
#конфликт
#украина
#политика
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«Должно быть как в Хиросиме и Нагасаки»: В США выступили с безумным заявлением об Украине
Конгрессмен Уолберг предложил закончить конфликт на Украине ядерными ударами
31 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/allanswart

Конфликты в секторе Газа и на Украине необходимо закончить ядерными ударами, с таким заявлением выступил конгрессмен США от партии республиканцев Тим Уолберг.
По его словам, палестино-израильский конфликт, ровно как и российско-украинский необходимо закончить «как в Хиросиме и Нагасаки». Разобраться с нынешними глобальными конфликтами он призвал при помощи ядерных ударов.

По его мнению, на помощь Иерусалиму и Киеву больше не нужно тратить ни единого цента.

«Покончите с этим побыстрее», — заключил Уолберг.

Напомним, ранее Соединённые Штаты являлись самым крупным донором военной и финансовой помощи для Украины, однако, с начала 2024 года их поставки заметно оскуднели, и даже практически прекратились. Также Вашингтон помогает Израилю в войне против Палестины.

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#сша
#украина
#сектор газа
#ядерное оружие
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Генпрокурор России Краснов высказался о суде над политиками Украины и Запада
Генпрокурор Краснов: суд над украинскими и западными политика пока нереалистичен
31 марта 2024, 13:21

Фото: iStock/Zolnierek

В настоящее время не представляется возможным увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что важно не допустить искажения фактов. Поэтому необходимо собрать все документальные доказательства противоправных действий неонацистов, их кураторов, пособников и идейных вдохновителей.

Краснов подчеркнул, что на данный момент нереалистично увидеть политиков Украины и стран Запада на российской скамье подсудимых. Однако отметил принцип неотвратимости наказания для всех причастных к страшным преступлениям.

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#суд
#генпрокуратура
#россия
#украина
#политика
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Spiegel: Германия приостанавливает выпуск ракет Taurus
31 марта 2024, 13:08

Фото: iStock/PavelRodimov

Немецкая оборонная компания MBDA планирует приостановить производство крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает издание Spiegel.
Такая мера была принята в связи с отсутствием в данный момент государственного заказа на данное вооружение.

Директор компании Томас Готтшильд отметил, что для оборонной отрасли приостановка производства крайне не проста. Помимо MBDA остановить работу вынуждены и предприятия основных поставщиков компании.

Также Готтшильд отметил необходимость поставки ракет Taurus на Украину, поскольку в нынешней ситуации это было бы важным дополнительным вкладом. При этом, по его словам, это является исключительно политическим решением.

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#ракета
#германия
#оборона
#производство
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Безпалько: Украина потеряет свою значимость, утратив выход к Чёрному морю
31 марта 2024, 12:18

Фото: iStock/kornyeyeva

Украина окончательно утратит свою геополитическую значимость, потеряв выход к Чёрному морю, об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью для «Абзаца».
«С потерей выхода к морю Киев лишится возможности осуществлять удобную и неконтролируемую товарную, военную и любую иную логистику морским путём. Естественно, это уменьшит геополитическую значимость Украины, она потеряет свои транзитные возможности, то есть превратится в маленькую восточноевропейскую страну», — объяснил Безпалько.

Он также отметил, что во многом ценность Украины пропадёт именно потому, что она больше не сможет оказывать давление на Российскую Федерацию в Чёрном море.

При этом, как российские, так и западные эксперты неоднократно отмечали, что Украина рискует потерять выход к Чёрному морю при продолжении конфликта. Ресурсы Киева подходят к концу, союзники оказывают всё меньше помощи, а размеры украинской армии уменьшаются на глазах.

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#чёрное море
#украина
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Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе
31 марта 2024, 11:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе. Об этом сообщает Al Mayadeen.
В материале издания сообщается, что российский лидер поставил под сомнение силы тех, кто долгие годы удерживал массы в состоянии разного рода паралича. Отмечается, что к тем, кто заинтересован в таком развитии ситуации, относится Глобальный Юг.

По информации источника, украинское противостояние знаменует собой поворотный момент в истории, демонстрирующий переход от однополярного к многополярному мировому порядку. Издание уточняет, что глава российского государства проделал качественную работу по защите интересов и национальной безопасности страны.

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#нато
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Джонсон: США и Великобритании было наплевать на число жертв теракта в «Крокусе»
31 марта 2024, 10:27

Фото: iStock/mrrobotonur07

Властям США и Великобритании было наплевать, сколько россиян погибнут от их действий. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя теракт в «Крокусе».
НАТО и США заявляют только то, что Украина не причастна к теракту. При этом сами они не принимают участия в расследовании этого происшествия, подчеркнул эксперт в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Если бы западным странам нечего было скрывать, они бы присоединились к расследованию, поскольку сами же и передали информацию о готовящемся в России теракте. Таким образом, операция заведомо готовилась для того, чтобы «атаковать и ослабить Путина». При этом не учитывалось, сколько мирных граждан погибнут из-за этого.

Другой экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в ходе совместного интервью согласился с мнением Джонсона, подчеркнув, что в обычной ситуации ФБР и ЦРУ сразу же приступили бы к расследованию.

Он добавил, что сейчас у России есть доказательства причастности США, Великобритании и Украины к теракту. И уже в скором времени они будут представлены мировому сообществу.

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#сша
#великобритания
#нато
#политика
#теракт
#крокус сити холл
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«Мы вам здесь тоже не рады»: Захарова ответила мэру Парижа на критику спортсменов из РФ
Захарова ответила мэру Парижа Идальго на критику спортсменов из РФ
31 марта 2024, 09:53

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Слова Захаровой опубликованы в ее Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России задалась вопросом о том, стоит ли подобрать какую-нибудь французскую продукцию, широко представленную в настоящее время в РФ, и заявить, что «ей будут не рады». Захарова отметила, что если подобные заявления с французской стороны будут появляться снова, в таком случае товары из Франции с легкостью заменятся на отечественные.

«Ещё одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», — написала Захарова.
Официальный представитель ведомства подчеркнула, что на российском рынке есть широкое разнообразие товаров.

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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
31 марта 2024, 09:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 января текущего года, призыву на срочную службу подлежат лица в возрасте от 18 до 30 лет. Под исключение попадают те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и те, кому 28 или 29, а также граждане, находящиеся в запасе.

Отмечается, что количество призывников составит 150 тысяч человек. Призыв произойдет с 1 апреля по 15 июля текущего года.

Ранее член комитета по обороне Виктор Заварзин рассказал, что в армии России на сегодняшний день хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту.

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