Лавров не согласился с мнением Небензи о легитимности Зеленского

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров не согласился с мнением поспреда России при ООН Василия Небензи о сроках президентства главы Украины Владимира Зеленского и его легитимности.
Ранее Небензя заявил, что единоличное решение Зеленского не проводить на Украине президентскую кампанию делает его нелегитимным с 21 мая, когда истекают его полномочия. Также он подчеркнул, что зарубежные партнёры активно обращаются к России с просьбой провести переговоры с Украиной. Дипломат отметил, что Киев «в принципе недоговороспособен», поскольку запрещает проводить любые переговоры с Москвой.
Лавров в интервью «Известиям» призвал дождаться 21 мая, чтобы понять, чем это всё закончится. «Может, нам и не потребуется ничего признавать», – подчеркнул министр.
Также глава российского внешнеполитического ведомства высказался об указе Зеленского о запрете ему самому и другим представителям государства проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лавров отметил, что российский лидер неоднократно высказывался о возможностях обсуждения мирного урегулирования конфликта, чтобы убедиться в серьёзности этого процесса.
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Лавров в интервью «Известиям» призвал дождаться 21 мая, чтобы понять, чем это всё закончится. «Может, нам и не потребуется ничего признавать», – подчеркнул министр.
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Анастасия Чинкова