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Лавров не согласился с мнением Небензи о легитимности Зеленского

28 марта 2024, 17:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился с мнением поспреда России при ООН Василия Небензи о сроках президентства главы Украины Владимира Зеленского и его легитимности.
Ранее Небензя заявил, что единоличное решение Зеленского не проводить на Украине президентскую кампанию делает его нелегитимным с 21 мая, когда истекают его полномочия. Также он подчеркнул, что зарубежные партнёры активно обращаются к России с просьбой провести переговоры с Украиной. Дипломат отметил, что Киев «в принципе недоговороспособен», поскольку запрещает проводить любые переговоры с Москвой.

Лавров в интервью «Известиям» призвал дождаться 21 мая, чтобы понять, чем это всё закончится. «Может, нам и не потребуется ничего признавать», – подчеркнул министр.


Также глава российского внешнеполитического ведомства высказался об указе Зеленского о запрете ему самому и другим представителям государства проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лавров отметил, что российский лидер неоднократно высказывался о возможностях обсуждения мирного урегулирования конфликта, чтобы убедиться в серьёзности этого процесса.

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Более ₽317 млн потратил избирательный фонд Путина на президентскую кампанию
28 марта 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

Избирательный фонд Владимира Путина потратил 317 миллионов 752 тысячи рублей на президентскую кампанию. Соответствующие данные в виде финансового отчёта опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.
Отмечается, что сумма фонда достигала порядка 500 миллионов рублей. Непотраченная сумма была возвращена источникам финансирования.

Из отчёта следует, что около 11 миллионов рублей были затрачены на сбор подписей. Ещё более 163 миллионов – на предвыборную агитацию. А оставшиеся более 82 миллионов были выделены на печать раздаточного материала и подготовки иных форм продукции для агитации.

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#цик
#владимир путин
#выборы
#президент
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LCI: Макрон не подумал об ответе России на отправку войск на Украину
28 марта 2024, 17:49

Фото: сайт Кремля

Президенту Франции Эмануэлю Макрону следует подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину. Такое заявление в эфире телеканала LCI сделал экс-начальник главного военного штаба Евросоюза Жан-Поль Перрюш.
Он оценил сценарии возможного размещения войск Франции на Украине. По его словам, имеющиеся планы не учитывают вариант решения оперативных задач на фронте.

Перрюш отметил, что вмешательство сил другого государства в конфликт несёт за собой ряд рисков и не предусматривает возможных последствий.

Генерал выразил мнение о том, что планы Франции вряд ли сработают, если не будет предусмотрен ответ со стороны России.

Заявления Макрона об отправке войск на Украину были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки военных на Украину.

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#эммануэль макрон
#франция
#политика
#военные
#украина
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В сборе денег для кампании Байдена поучаствуют два экс-президента США
NBC: Клинтон и Обама поучаствуют в сборе денег для предвыборной кампании Байдена
28 марта 2024, 16:44

Экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама примут участие в мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает NBC.
В сообщении телеканала упоминается, что два бывших лидера государства, которым сейчас 77 лет и 62 года, пытаются помочь своему преемнику, которому 81 год. Примечательно, что участие Обамы и Клинтона может принести кампании более 25 миллионов долларов.

По данным источника, предвыборная кампания нынешнего президента оценивает предстоящий сбор средств как самый успешный в истории Штатов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#сша
#дональд трамп
#джо байден
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Генерал ВСУ раскрыл причину тяжелого положения Украины
Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за пустых обещаний
28 марта 2024, 16:41

Фото: iStock/JARAMA

Украина попала в тяжелое положение из-за напрасных обещаний руководства страны о скорой победе. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Youtube-каналу Newsroom.
«То, что имеет сейчас Украина, — это результат той мощной информационной политики, которая была сформирована в 22-м году, когда вместо того, чтобы объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы, нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили», — рассказал Кривонос.

Он также напомнил, что украинское общество пытались убедить в том, что Россия – это «негосударство», у которого уже закончились ракеты. А также советовали покупать билета на набережную в Ялте.

Однако украинца тогда столкнулись с совершенно иной действительностью, а многие из тех, кто «трепал языком уже переехали на Запад, добавил Кривонос.

По его словам, именно в результате ложного информирования украинцы стали неспособными сделать выводы и понять, кто же виноват в сложившейся ситуации.

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#украина
#всу
#запад
#ракеты
#киев
#ядерное оружие
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В Польше заявили о прекращении действия преференция для экспорта Украины в ЕС
МИД Польши: действие преференций для экспорта Украины в ЕС заканчивается
28 марта 2024, 16:03

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина больше не будет иметь приоритет для экспорта в страны Евросоюза. Временный доступ был предоставлен Киеву в качестве жеста солидарности. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Его слова передает RMF FM.
«Украина получила акт солидарности всего Европейского союза при предыдущем правительстве в виде временного допуска на единый рынок Европейского союза», – заявил глава польского МИД.

Таким образом, Ситорский отметил, что впредь Украина будет вынуждена самостоятельно решать экономические проблемы. Он уточнил, что у Киева есть доступ к морским путям и рынкам, где страна ранее успешно действовала.

Ранее страны Балтии, Польша и Чехия обратились в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.

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#украина
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#чехия
#импорт
#польша
#евросоюз
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Боррель чётко подтвердил готовность союзников пожертвовать Украиной
Advance: Боррель подтвердил готовность союзников пожертвовать Украиной
28 марта 2024, 15:47

Фото: iStock/Photoboyko

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву ради собственных интересов, а не от любви к украинскому народу, говорит о готовности пожертвовать Украиной в своих целях. Так пишет Advance.
Напомним, Ранее Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину, преследуя собственные интересы, а не из-за любви к украинскому народу.

«С начала вооруженного конфликта, да и раньше тоже, западная помощь Киеву основывалась не на "любви к украинскому народу", но мало кто со столь высоким положением вот так откровенно говорил об этом, как сейчас это подтверждает глава дипломатического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель», — говорится в статье.

Однако автор отметил, что, если Украина однажды «исчезнет с карты Европы, ее нынешние помощники, вероятно, несильно расстроятся». Он также напомнил, что по словам Борреля, американский статус мирового гегемона ослабится, в случае победы России над Украиной, так как станет понятно, что на США нельзя положиться.

В статье журналист рассуждает о том, что союзники, затягивая конфликт до границ возможного и доведением Украины до потери нескольких поколений народа, еще больше помогают России в полном захвате Украины.

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#сша
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#сад
#конфликт
#лето
#журналист
#украина
#весна
#евросоюз
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Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку
28 марта 2024, 15:32

Фото: iStock/william87

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку. Об этом в своём Telegram-канале сообщило издание Baltnews.
Отмечается, что он заявил о своём уходе после беседы с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Издание пишет, что глава МИД уходит в отставку на фоне скандала с растратой. Это произошло ещё во времена, когда он занимал пост премьер-министра страны. Тогда он арендовал частные самолёты для перелётов, но их стоимость оплачивалась из казны государства.

Напомним, что Кариньш оставил пост премьер-министра Латвии 17 августа 2023 года. Тогда он пытался убедить партнёров в необходимости расширения коалиции, однако две партии не приняли его предложение.

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#латвия
#мид
#политика
#пост
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Премьер Италии выразила Макрону несогласие по вопросу Украины
28 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке европейских войск на Украину, об этом она сообщила в эфире канала Rete4.
Мелони рассказала, что после недавнего саммита ЕС в газетах стали появляться сообщения, что лидеры «готовят Европу к войне». Премьер-министр возмутилась происходящим и выразила несогласие с идеей отправки европейских военнослужащих на Украину.

Ранее Макрон публично высказался, что возможность отправки войск на Украину есть, консенсус пока не достигнут, «но ничего исключать нельзя». Слова президента франции были раскритикованы Генсеком НАТО Столтенберга, а также рядом политиков европейских держав.

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#италия
#премьер-министр
#россия
#украина
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«Страна непуганых идиотов»: депутат ГД уличил Швецию в незнании законов
Депутат ГД: Швеция не знает, что наёмничество – это уголовное преступление
28 марта 2024, 15:06

Фото: iStock/WDnet

Власти Швеции, вероятно, не знают, что в большинстве стран мира наёмничество – это уголовно наказуемое преступление. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил агентству, что украинское посольство в Стокгольме вправе вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это якобы не противоречит международному праву.

Журавлёв подчеркнул, что Швеция, как выяснилось, даже не знает о том, что наёмничество – это уголовное преступление. Однако это сфера ответственности Северного флота, о чём стоит помнить шведам, собравшимся воевать на Украине в рядах ВСУ.

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#украина
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#госдума
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