На Украине прошли акции неповиновения военкомам

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Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам военкоматов. Об этом сообщает ТАСС.
«[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих [военкоматов] в свое село», — отметил Барбашов.Как утверждает парламентарий, исходя из ситуации в регионе, можно сделать вывод, что военкомы забрали все мужчин, в связи с чем некому стало работать, что серьезно отразилось на сельском хозяйстве.
Барбашов отметил, что сегодня во многих украинских городах на улицах можно встретить только женщин, инвалидов и работников военкоматов, которые регулярно проводят облавы на местных жителей.
Ранее стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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