Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО

Американский бронеавтомобиль MaxxPro не подходит для боевых действий на Украине из-за своей заметности и недостаточной проходимости. Об этом заявил Константин Якубцов, украинский солдат, сдавшийся в плен на артемовском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.