Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне специальной военной операции. Кадры публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.
По словам военного, подразделение получило задание — атаковать противника несколькими танками. Уточняется, что танковые удары наносятся каждой боевой машиной поочередно.
«Ромео» отметил, что одновременной в бой шла российская пехота. Боец заключил, что экипаж ВС РФ работает четко и слаженно, «как одно целое».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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«Ромео» отметил, что одновременной в бой шла российская пехота. Боец заключил, что экипаж ВС РФ работает четко и слаженно, «как одно целое».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова