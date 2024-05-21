Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста

Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста

Доброволец из Красноярского края спас из-под обстрела раненого танкиста
21 мая 2024, 20:14
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Доброволец из Красноярского края с позывным Цыган спас на себе из-под обстрела раненого танкиста, пишет KP.RU.
В конце января текущего года отряд штурмовиков и разведчики-радиотелефонисты попали в засаду недалеко от Кременной. В какой-то момент украинским боевикам удалось подбить российский танк, где водителем был Тимур Авхадеев. Экипаж боевой машины оказался заблокирован.

В результате бойцы выбрались из танка, поползли к лесополосе. Рядом взорвался дрон, упало дерево и повредило танкисту ноги. Тогда он почувствовал, что кто-то начал его тащить.



Когда его уже спасли, танксит спросил, откуда родом спасший его боец. Выяснилось, что они оба из Минусинска.

Читайте также:

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО

Пленный заявил, что броневик MaxxPro не подходит для боев на Украине

Маск с иронией задумался, какую роль играет США в «защите демократии» на Украине
#всу
#вс рф
#красноярский край
Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборы
Конгрессвумен Грин: Зеленский для Украины диктатор, срок его полномочий истек
21 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала Владимира Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине и призвала не заставлять американских налогоплательщиков помогать Киеву.
«Зеленский теперь диктатор для Украины, так как срок его полномочий истек вчера, и он отменил выборы», — написала Грин в соцсети X.
Она подчеркнула, что Украина «не является демократией», и заявила, что американских налогоплательщиков нельзя заставлять «спонсировать правительство Украины по миллиарду в месяц», в том числе на поддержку в конфликте, «который они не могут выиграть».

Читайте также:

Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился

Лавров рассказал, как Зеленский требовал от Запада «поставить на колени» Россию

Зеленский: военные поставки Запада на Украину опаздывают на год
#выборы
#военные
#соцсети
#правительство
#украина
#поставки
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО
21 мая 2024, 19:56

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне специальной военной операции. Кадры публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.
По словам военного, подразделение получило задание — атаковать противника несколькими танками. Уточняется, что танковые удары наносятся каждой боевой машиной поочередно.

«Ромео» отметил, что одновременной в бой шла российская пехота. Боец заключил, что экипаж ВС РФ работает четко и слаженно, «как одно целое».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием

Костюмы-невидимки помогли российским бойцам спастись от дронов

Отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео
#кадры
#вс рф
#минобороны
#танки
#атака
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный заявил, что броневик MaxxPro не подходит для боев на Украине
21 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американский бронеавтомобиль MaxxPro не подходит для боевых действий на Украине из-за своей заметности и недостаточной проходимости. Об этом заявил Константин Якубцов, украинский солдат, сдавшийся в плен на артемовском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Якубцов служил в 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в роли наводчика-оператора на таком броневике.

«MaxxPro не подходит для нашего региона из-за болотистой и рельефной местности. Он предназначен для пустыни, очень высокий и заметный. Его можно подбить с расстояния в 3 км» — пояснил Якубцов.

Пленный также рассказал, что после мобилизации прошел подготовку в Дериевке, Кировоградская область, где они несколько раз стреляли из автоматов, а затем в течение трех месяцев рыли окопы.

Читайте также:

Пленный украинский пограничник раскрыл оборону в Харьковской области

Несколько раз разбивали голову: Украинский пленный рассказал об отношении генералов ВСУ

Пленный боевик из ГУР МО Украины рассказал о родственниках в Краснодаре – видео допроса
#мо
#видео
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск засомневался в том, что США «защищает демократию» на Украине
Маск с иронией задумался, какую роль играет США в «защите демократии» на Украине
21 мая 2024, 19:34

Американский предприниматель Илон Маск с иронией поставил под сомнение роль США в «защите демократии» на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
«Но я думал, мы были там, чтобы защищать демократию?» — написал Маск.
Таким образом он отреагировал на пост о завершении срока полномочий Зеленского.

Читайте также:

Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ
#выборы
#соцсети
#закон
#пост
#всу
#зеленский
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции рассказали об экспресс-курсе для украинцев по применению САУ Caesar
Le Point: 45 украинцев прошли во Франции экспресс-курс по применению САУ Caesar
21 мая 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

45 украинских солдат прошли во Франции экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом информирует Le Point.
По данным источника, военнослужащие ВСУ тренировались в обслуживании и управлении гаубиц, а также в отработке скорости и точности стрельбы. Уточняется, что семнадцать из приехавших на обучение человек уже имели опыт применения САУ на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что десять украинских авиатехников завершили свой курс в Нидерландах по обслуживанию западных истребителей F-16.

Напомним, за прошлый год Париж обучил 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего Франция обучила порядка двенадцати тысяч боевиков ВСУ.

Читайте также:

Украинские авиатехники завершили в Нидерландах учения по обслуживанию F-16

Экс-советник Макгрегор: конфликт на Украине закончен, больше некому воевать

Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился
#франция
#конфликт
#учения
#курс
#обучение
#париж
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны
«Страна»: украинские военнообязанные вносят ложные данные в систему минобороны
21 мая 2024, 18:20

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские военнообязанные массово вносят ложные данные в систему для удаленного обновления данных в военкоматах. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на журналиста Владислава Бовсуновского.
Отмечается, что в основном граждане Украины вносят фейковые данные о своем местоположении в «Резерв ». По информации источника, украинцы надеются, что такой шаг создаст некоторые сложности в доставке повестки.

Ранее сообщалось, что правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

Читайте также:

Бизнес на Украине обязали вручать повестки и доставлять работников в военкоматы

На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, завели уголовное дело

Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать до последнего украинца
#украина
#мобилизация
#солдаты
#всу
#бизнес
#правительство
#закон
#данные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Недорытые траншеи, канавы и рвы: ВС РФ пришли в шок от обороны ВСУ под Харьковом
Генерал Кривонос: ВС РФ пришли в шок из-за отсутствия обороны под Харьковом
21 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные ожидали увидеть в Харьковской области мощные оборонительные укрепления ВСУ в Харьковской области, однако столкнулись с недорытыми траншеями и валяющимися в куче «зубами дракона». Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского канала «Прямой».
«Они были шокированы тем, что так неожиданно легко они смогли продвигаться. Военные ВС РФ ждали там фортификации не хуже линии Суровикина, а лицезрели лишь недорытые траншеи, канавы и рвы, а также большое число железобетонных препятствий, просто-напросто валявшихся в куче», — заявил Кривонос.

Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о том, что армия России смогла прорвать оборону ВСУ в Харьковской области из-за отсутствия ПВО. Кривонос уверен, что наличие систем противовоздушной обороны в регионе ситуацию бы не изменило.

Читайте также:

Армия России превзошла все ожидания Запада

Ганчев: ВС РФ продвигают линию фронта в Харьковской области

В США раскрыли, на что пошёл Киев для защиты Харькова
#сша
#военные
#армия
#армия россии
#всу
#вс рф
#киев
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России превзошла все ожидания Запада
Defense News: армия России восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе
21 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/zim286

Военные чиновники из США и Европы вынуждены признать, что армия России восстанавливается гораздо быстрее, чем они ожидали. Об этом пишет издание Defense News.
Автор статьи заметил, что ранее американцы обсуждали российские потери за весь период проведения СВО. Однако уже к апрелю американские чиновники начали признавать, что Россия восстанавливает свою армию быстрее, чем ожидали в США.

«Европейские и американские представители министерства обороны, а также эксперты по российской армии заявили, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось», — говорится в статье.

При этом издание уточняет, что если Москва и далее продолжит оперативно восстанавливать свои силы быстрее ожидаемого, то это может стать более долгосрочной и дорогостоящей проблемой для НАТО.

Читайте также:

Экс-советник Макгрегор: конфликт на Украине закончен, больше некому воевать

Писториус: Германия не собирается сбивать ракеты России над Украиной

В спецназе «Ахмат» раскрыли планы ВС РФ по Николаеву, Одессе и Харькову
#москва
#сша
#россия
#конфликт
#эксперты
#германия
#чиновники
#нато
#сво
#вс рф
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине мужчина прятался в лесу от мобилизации две недели
«Страна.ua»: Мужчина из Волыни скрывался от мобилизации и хотел покинуть Украину
21 мая 2024, 17:08

istockphoto.com/Irina Piskova

На Украине мужчина прятался в лесу от мобилизации две недели. Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Журналисты уточнили, что это житель Волыни. Получал ли он повестку — неизвестно. Когда уклонист ушел из дома, близкие посчитали его без вести пропавшим. О его местонахождении стало известно после конфликта со стражем порядка.

«Утром 16 мая в городе Турка в Самборском районе его остановил полицейский. Мужчина, как он говорит, "испугался", что получит повестку, поэтому трижды ударил копа кулаком по лицу и попытался убежать», — пишет издание.
На суде мужчина сказал, что собирался покинуть Украину. Сейчас он под круглосуточным домашним арестом.

Ранее появилась информация, что в украинской полиции поисковые запросы на почти 100 тысяч уклонистов. В частности, больше всего разыскиваемых в Днепропетровской области, а именно, более 38 тысяч человек.

Читайте также:

Бизнес на Украине обязали вручать повестки и доставлять работников в военкоматы

Экс-советник Макгрегор: конфликт на Украине закончен, больше некому воевать

Украина пошла на неожиданный шаг на фоне крупного наступления ВС РФ
#украина
#всу
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф