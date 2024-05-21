Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста

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Доброволец из Красноярского края с позывным Цыган спас на себе из-под обстрела раненого танкиста, пишет KP.RU.
В конце января текущего года отряд штурмовиков и разведчики-радиотелефонисты попали в засаду недалеко от Кременной. В какой-то момент украинским боевикам удалось подбить российский танк, где водителем был Тимур Авхадеев. Экипаж боевой машины оказался заблокирован.
В результате бойцы выбрались из танка, поползли к лесополосе. Рядом взорвался дрон, упало дерево и повредило танкисту ноги. Тогда он почувствовал, что кто-то начал его тащить.
Когда его уже спасли, танксит спросил, откуда родом спасший его боец. Выяснилось, что они оба из Минусинска.
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В результате бойцы выбрались из танка, поползли к лесополосе. Рядом взорвался дрон, упало дерево и повредило танкисту ноги. Тогда он почувствовал, что кто-то начал его тащить.
Когда его уже спасли, танксит спросил, откуда родом спасший его боец. Выяснилось, что они оба из Минусинска.
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Алёна Самарева