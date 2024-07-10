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Портовая инфраструктура под Одессой на юге Украины повреждена после взрывов. Об этом сообщил руководитель региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
«Повреждения <...> получили складские помещения, грузовой автотранспорт», — написал чиновник.
До этого в Одесской области, а также в ряде других украинских регионов сначала объявили, а затем отменили воздушную тревогу. Сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой, Ровненской областях и в Одессе.
Позже компания «Укрэнерго» проинформировала, что поврежден объект энергосистемы Ровненской области.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Москва готова к мирным переговорам.
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