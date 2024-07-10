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Глава ОВА Кипер: портовая инфраструктура Одессы повреждена

10 июля 2024, 11:08
Фото: istockphoto/kaetana_istock

Фото: istockphoto/kaetana_istock

Портовая инфраструктура под Одессой на юге Украины повреждена после взрывов. Об этом сообщил руководитель региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
«Повреждения <...> получили складские помещения, грузовой автотранспорт», — написал чиновник.

До этого в Одесской области, а также в ряде других украинских регионов сначала объявили, а затем отменили воздушную тревогу. Сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой, Ровненской областях и в Одессе.



Позже компания «Укрэнерго» проинформировала, что поврежден объект энергосистемы Ровненской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Москва готова к мирным переговорам.

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#война
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#одесса
#новости
В НАТО еще не решили, как поделить Украину, заявила Захарова
Захарова: Украину не берут в НАТО, так как еще не решили, как ее поделить
10 июля 2024, 10:59

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не принимают в НАТО, поскольку в Альянсе еще не решили, как ее поделить. Об этом Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила противоречия в позиции блока. По ее мнению, помимо того, что Североатлантический Альянс разрушил Украину, под предлогом заботы, блок еще и смеется над страной, что отчетливо демонстрирует фраза: «Конечно, обязательно, когда-нибудь вы будете с нами, но о сроках говорить не будем».

Захарова подчеркнула, что НАТО вряд ли не хочет принимать Украину в организацию из-за опасений, что в дальнейшем придется оказывать ей военную и финансовую помощь.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.

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Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона
Борис Ельцин в беседе с Клинтоном называл бомбардировки Югославии ошибкой НАТО
10 июля 2024, 10:33

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Начало бомбардировок Югославии называл большой ошибкой НАТО и США экс-президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону со своим американским коллегой Биллом Клинтоном. Об этом свидетельствует стенограмма их беседы, датированная 19 апреля 1999. Ее опубликовал архив нацбезопасности США.
«Повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», — говорил Ельцин.

По его словам, бывший лидер Югославии Слободан Милошевич «никогда не капитулирует». Все, чего получилось достичь — гуманитарной катастрофы, а также значительного ущерба американо-российским отношениям вместо того, чтобы решить гуманитарную проблему.

По заявлению Ельцина Клинтону, в РФ «лавинообразно нарастают антинатовские и антиамериканские настроения». Политик сказал, что на российское руководство давят и требуют принятия мер, чтобы помочь Югославии.

Американская сторона со своими союзниками по альянсу начала так называемую «гуманитарную интервенцию» в Югославию 24 марта 1999 года.

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#сша
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#нато
#новости
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СМИ: на саммите НАТО открылась неожиданная правда об Украине
ABC: Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО остаётся недостижимым
10 июля 2024, 09:52

Фото: сайт НАТО

По мнению президента Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО пока остаётся недостижимым.
«Зеленский считает, что членство в военном союзе остаётся его самой заветной целью, но пока что она кажется недостижимой. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не торопятся принимать Украину, особенно в условиях, когда она активно участвует в боевых действиях с Россией, что может привести к более масштабному конфликту», — говорится в публикации ABC.

В статье утверждается, что многолетний конфликт, в результате которого погибли тысячи украинцев, вызвал у многих людей разочарование и скептицизм относительно возможности присоединения их страны к западному альянсу.

Ранее Майкл Карпентер, директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, заявил, что на саммите НАТО Украина не получит приглашения стать членом альянса, но для неё будет создан «институционный мост», ведущий к этой цели.

Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО не продвигать на саммите блока вопрос о членстве Украины в альянсе. По их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Президент Владимир Путин говорил, что возможное членство Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и стало одной из причин начала специальной военной операции.

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#владимир путин
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#операции
#нато
#зеленский
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Премьер Стармер: Великобритания не будет запрещать Украине наносить удары по РФ
10 июля 2024, 09:38

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Новый премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания будет и дальше позволять Украине наносить удары по территории России.
Как сообщает Financial Times, при новом правительстве Лейбористской партии Великобритания продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России. Однако эти удары должны осуществляться в рамках международного гуманитарного права.

«Украина сама должна решить, как использовать [поставленное ей британское оружие] в оборонительных целях». Новое правительство не планирует менять свою позицию относительно украинских ударов», — заявил Стармер.

Ранее стало известно, что некоторые высокопоставленные западные чиновники, включая уходящего в отставку генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины по территории России.

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#нато
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#пушков
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Пушков: Саудовской Аравии выступила против конфискации активов РФ
10 июля 2024, 08:51

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия выступила против конфискации российских активов, намекнув на продажу европейских бондов, с таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее в Саудовской Аравии заявили, что если Запад решится на конфискацию замороженных российских активов, то королевство продаст некоторые из долговых активов ЕС.

«Угроза серьезная — в этом случае (продажи — ред.) шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола», — прокомментировал ситуацию Пушков.

Напомним, ранее Саудовская Аравия отказалась участвовать в швейцарском саммите по Украине из-за отсутствия на нём представителей России.

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#саудовская аравия
#ес
#активы
#россия
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Объясняют существование НАТО: Гаврилов раскрыл, зачем Западу нужна Украина
10 июля 2024, 08:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Страны Запада вливают огромные средства в конфликт на Украине, потому что он объясняет рациональность существования НАТО, с таким заявление выступил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью для РИА Новости.
По его словам, конфликт на Украине — лишь часть проблемы, которая оказывает непосредственное влияние на ОБСЕ.

«События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в «новых условиях», — объяснил Гаврилов.

Дипломат считает, что именно по этой причине коллективный Запад продолжает вливать в поддержку киевского режима миллиарды, собранные со средств налогоплательщиков.

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#сша
#конфликт
#дипломат
#нато
#запад
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США пытаются добиться запрета экомаркировки для российской рыбы
10 июля 2024, 08:08

Фото: iStock/nastya_ph

Американские власти пытаются добиться запрета экологической маркировки для рыбы, выловленной в РФ, об этом пишет РБК.
Как удалось установить, сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) обратились с письмом в Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC). Они требуют установить запрет на использование международного экологического сертификата рыболовства для российских рыбаков.

Как уточнили в РБК, ещё в 2023 году на Россию были наложены санкции, ограничивающие продажи рыбы на американском и европейском рынке. Однако MSC всё же принял решение продлить для РФ лицензию, которая позволяет российской рыбе использовать экологический сертификат, который повышает у потребителей доверие к продукции и увеличивает её стоимость.

Власти Соединённых Штатов считают неправильным, что заработанные на рынках США и ЕС деньги идут в российскую экономику.

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#торговля
#сша
#ес
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Гаврилов: стремление Запада к поражению РФ грозит столкновением ядерных держав
10 июля 2024, 07:13

Фото: iStock/RomoloTavani

Стремление Запада к поражению РФ в конфликте на Украине грозит столкновением ядерных держав. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.
Политик отметил, что на сегодняшний день отчетливо видно, как быстро и легко «трансатлантические союзники» становятся участниками противостояния с Москвой на стороне Киева. По мнению Гаврилова, Запад сделал ставку на нанесение России «стратегического поражения», что чревато серьезными последствиями.

9 июня текущего года генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал победу РФ на Украине самым большим риском для блока. Он отметил, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и КНР».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#кндр
#зеленский
#запад
#рф
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«Не может быть достаточно»: Зеленский пожаловался на количество обещанных систем ПВО
Зеленский: обещанных Киеву систем ПВО «не может быть достаточно»
10 июля 2024, 06:27

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанных Западом дополнительных систем ПВО «не может быть достаточно». Об этом он сообщил в ходе своего выступления на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО.
По его словам, новые системы Patriot помогут украинским военным, однако их количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя.

Также он признал, что российские военные быстро учатся, осваивают новые технологии, применяют в боях новейшие беспилотники и ракеты.

Кроме того, Зеленский пожаловался, что обещанного количества истребителей F-16, которые поступят уже летом, также недостаточно. Армии, по его словам, нужно 128 таких машин.

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#владимир зеленский
#украина
#вооружение
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