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Политолог Беспалов: Одесса – ключевой для Запада регион на Украине

03 мая 2024, 19:52
Фото: iStock/teksomolika

Фото: iStock/teksomolika

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов заявил, что Одесса является ключевым для Запада городом на Украине, состояние которого будет определять положение Киева.
Так он прокомментировал сообщения о заявлениях французского президента Эмманюэля Макрона о том, что в Румынии присутствуют 2 тыс. легионеров Франции, готовых выступить в Одессу.

«Что касается Одессы, с точки зрения Запада это ключевой регион на Украине. Контроль над Одессой определяет, будет ли иметь Украина выход к морю», — сказал в беседе с Pravda.Ru Беспалов.



При этом касательно президента Молдовы Майи Санду, то она, по мнению эксперта, несмотря на антироссийскую настроенность не желает втягивать страну в вооружённый конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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В Эстонии призвали готовиться к возможной блокаде Балтики
Командующий ВС Эстонии Херем призвал готовиться к возможной блокаде Балтики
03 мая 2024, 20:06

Фото: iStock/diegograndi

Эстония считает одним из важнейших вопросов возможную блокаду Балтийского моря. В связи с этим власти страны выступают за совместные действия в этом направлении с Польшей, Швецией и Финляндией, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.
Он подчеркнул, что за последнее время эстонской армии удалось значительно улучшить свои морские возможности. Сейчас на вооружении имеются морские мины, противокорабельные ракеты и прочее вооружение.

Херем заявил, что при совместной работе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые недавно стали членами НАТО, Эстония будет в состоянии решить ключевую проблему, заключающуюся в возможной блокаде в Балтийском море.

Также командующий эстонской армией заявил о хорошем развитии сухопутных войск. Он рассказал о созданной год назад эстонской дивизии, которая зарекомендовала себя во всех отношениях.

По словам Херема, удалось создать командный потенциал для сил НАТО, которые прибудут в качестве подкрепления.

Кроме того, Эстония закупила новейшее вооружение, которое поступит на оборону в ближайшие два года.

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#финляндия
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Экс-разведчик Риттер дал три дня на выживаемость бригадам НАТО в случае конфликта
03 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер дал три дня на выживаемость бригадам НАТО в случае конфликта в Европе. Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам Риттера, размещение военного контингента у границ РФ не свидетельствует о готовности стран Североатлантического альянса к вооруженному конфликту.

Бывший разведчик подчеркнул, что серьезная военная держава могла бы сразу отправить солдат в Литву, а не растягивала бы создание группировки на несколько лет, как это делает ФРГ.

Ранее НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления.

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#политика
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Разведка США допустила участие России еще в одном вооруженном конфликте
Глава Нацразведки США Хейнс: Россия может принять участие в конфликте на Тайване
03 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/Im Yeongsik

Согласно оценке американской разведки, сотрудничество между Россией и Китаем увеличивается. В том числе стороны взаимодействуют по разрешению военных вопросов.
Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооруженным силам, сообщщает Bloomberg. По ее мнению, Россия и Китай сотрудничают по военным вопросам, якобы включая потенциальное вторжение на Тайвань.

Хейнс указала на стремление Пекина работать с Москвой в разных сферах: военных, политических, экологических и технологических.

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Экс-премьера Британии Джонсона унизили на местных выборах
Sky News: экс-премьера Британии Джонсона не пустили на избирательный участок
03 мая 2024, 19:23

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать на местных выборах в графстве Оксфордшир, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что Джонсон забыл принести необходимую форму удостоверения личности с фотографией. Примечательно, что такой способ подтверждения личности на выборах был законодательно введен самим политиком в 2022 году.

Представитель Джонсона поделился, что в итоге бывший премьер-министр смог проголосовать и отдал голос за консерваторов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами.

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«Комитет ингушской независимости»* попал в перечень нежелательных организаций
03 мая 2024, 19:04

Фото: сайт Минюста

«Комитет ингушской независимости»* внесли в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Отмечается, что организация выступает за независимость Республики Ингушетия. Главный офис компании базируется в турецком Стамбуле. Также «Комитет ингушской независимости» имеет свой флаг, герб и устав.

Напомним, что 19 января Минюст признал организацию иностранным агентом.

Ранее ведомство также признало нежелательными немецкие некоммерческие организации «Фонд Бориса Немцова за свободу» и Фонд имени Фридриха Науманна за свободу, а также украинскую «Общественную организацию Центр Гражданских Свобод».

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*организация признана нежелательной на территории России
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Военные США объявили «повышенную готовность» из-за русских солдат в Нигере
РИА: Американские военные в Нигере объявили повышенную готовность
03 мая 2024, 19:02

Фото: istock / Dmitry Belyaev

Американские военнослужащие в Нигере объявили «повышенную готовность» из-за присутствия в Нигере российских солдат. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах африканской страны.
Прежде в Пентагоне заявили, что США наблюдают за ситуацией на базе, где находятся российские и американские солдаты.

По словам собеседника издания, на базе в Нигере также присутствуют военные из Германии и Италии, которые ведут себя спокойно. Американцев, напротив, нервно себя ведут и хотят в бронежилетах.

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#нигер
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«Вирус Зеленского»: Стало известно, кому не даёт покоя «история успеха» украинского лидера
Рогов: возможно, что Макрона поразил «вирус Зеленского»
03 мая 2024, 18:58

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Сознание французского лидера Эммануэля Макрона поражено «вирусом Зеленского». Такое заявление сделал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Накануне Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

«Макрону, видимо, не дает покоя история успеха Зеленского, как можно непопулярному главе действующего режима остаться у власти и не проводить выборы. Вполне возможно, что сознание Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что Макрон готов вовлечь Францию в прямой конфликт с Россией, чтобы сохранить власть в своих руках и навязать французам ненависть к российскому народу.

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Власти Калининграда: Слова европейских политиков граничат с неадекватностью
03 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал слова кандидата в Европарламент от Финляндии Мики Аалтолы о необходимости «отрезать» Калининград от России и отметил, что такие предложения граничат с неадекватностью.
Кроме этого, он обвинил Прибалтику в волюнтаристском ограничении наземного и воздушного калининградского транзита.

«Наши самолёты из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS не испытывают. Хочется спросить наших финский соседей, чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и Finnair? Ничем. Поэтому, прежде чем делать подобные заявления, советуем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты», — добавил в беседе с NEWS.ru Лысков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.

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#депутат
#калининград
#рф
#европа
#политика
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Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном
03 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили участие в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в Москве. Также главы России и Таджикистана обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов и обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.

Отмечается, что в последнее время активизировались попытки искусственного нагнетания ситуации вокруг прибывающих в Россию трудовых мигрантов, включая граждан Таджикистана. Президенты заявили, что такие попытки будут пресекаться обеими сторонами, чтобы не наносить ущерб проверенным временем двусторонним отношениям.

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