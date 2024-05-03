Политолог Беспалов: Одесса – ключевой для Запада регион на Украине

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Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов заявил, что Одесса является ключевым для Запада городом на Украине, состояние которого будет определять положение Киева.
Так он прокомментировал сообщения о заявлениях французского президента Эмманюэля Макрона о том, что в Румынии присутствуют 2 тыс. легионеров Франции, готовых выступить в Одессу.
При этом касательно президента Молдовы Майи Санду, то она, по мнению эксперта, несмотря на антироссийскую настроенность не желает втягивать страну в вооружённый конфликт.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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«Что касается Одессы, с точки зрения Запада это ключевой регион на Украине. Контроль над Одессой определяет, будет ли иметь Украина выход к морю», — сказал в беседе с Pravda.Ru Беспалов.
При этом касательно президента Молдовы Майи Санду, то она, по мнению эксперта, несмотря на антироссийскую настроенность не желает втягивать страну в вооружённый конфликт.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Мелисса Тимофеева