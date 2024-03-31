Экс-советник Пентагона: Одесса никогда не была частью Украины

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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса не является частью Украины, передает РИА Новости.
Как отметил Макгрегор, с самого начала конфликта на Украине было ясно, что Россия войдет на территории, исторически населенные русскоязычным населением.
По мнению экс-советника Пентагона, любая попытка вмешаться через границу со стороны Молдовы, Румынии или Польши, чтобы предотвратить переход Одессы под российский военный контроль, поставит Запад в условия войны с Россией.
Ранее Илон Маск заявил, что в случае продолжения конфликта Киев потеряет Одессу и доступ к Черному морю.
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«Одесса никогда не была частью Украины, точно так же, как и Крым», – сказал он.
Ранее Илон Маск заявил, что в случае продолжения конфликта Киев потеряет Одессу и доступ к Черному морю.
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Александр Климов