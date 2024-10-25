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На Украине с понедельника заработают языковые инспекторы

Мэр Марцинкив: в Ивано-Франковске с понедельника заработают языковые инспекторы
25 октября 2024, 16:25
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

В Ивано-Франковске на западе Украины с понедельника начнут работать языковые инспекторы. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в эфире местного телеканала «Башня».
Ранее он сообщал, что в городе запустят языковые патрули из-за обилия переселенцев из восточных регионов Украины, где в общении преобладает русский язык.

Марцинкив призвал всех желающих становиться языковыми волонтёрами-инспекторами. В настоящее время уже 40 жителей согласились на такую работу.



По словам мэра Ивано-Франковска, появление языковых патрулей станет составляющей частью принятой в стране программы украинизации. После он отметил важно того, чтобы украинцы говорили на украинском языке.

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#русский язык
#омбудсмен
Главам муниципалитетов Подмосковья изложили приоритеты зимней уборки территорий
25 октября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Зампред правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов обсудил на еженедельном штабе с главами городских округов уборку дворов региона от снега. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты.
На заседании штаба перечислили ключевые ошибки коммунальных служб зимой. Это использование техники с колеёй шире тротуара; неверная последовательность уборки объектов при снегопаде и сосредоточение большого числа сотрудников на одном участке.
«Неправильно организованная уборка влечёт такие повреждения, как трещины бордюрного камня и нарушение целостности газона. А неравномерная нагрузка на коммунальщиков грозит издержками человеческого ресурса. Довели до глав и их заместителей нормы очистки входных групп, тротуаров и лестниц от снега. Во время снежных аномалий вручную и средствами малой механизации в первую очередь будем освобождать проходные места шириной в 1 м., обрабатывать участки противогололёдными материалами», – сказал Мурашов.
Подготовка спецтехники к зиме началась ещё летом. Инспекторы ведомства с июля отслеживают работоспособность тракторов, снегоуборщиков и погрузчиков через сервис «Проверки Подмосковья». Как отметили в министерстве, система исключает подлог и представляет объективную картину состояния техники.

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#московская область
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«Угрожающий симптом»: Врач рассказал, о каком опасном заболевании говорят отеки
Врач Хорошев: отеки на руках связаны с онкологическим заболеванием
25 октября 2024, 16:13

Фото: iStock/Toa55

С таким явлением, как отёки, сталкиваются практически все. Они появляются из-за излишнего скапливания жидкости в тканевых пространствах, внутренних органах и клетках. Многие люди не обращают на это внимания, однако правильно ли это?
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что отеки на руках могут свидетельствовать об угрожающих жизни болезнях.
«Отеки на руках могут говорить об отеках в легких. Потому что недостаточность желудочка левого заканчивается недостаточностью желудочка правого, когда уже нет возможности циркулировать крови по малому кругу кровообращения, то есть в легких развиваются сначала хрипы, потом происходит явный застой жидкости. Больной, как говорится, захлебывается на суше», — объяснил эксперт.

По его словам, отека на руках могут быть признаками онкологических заболеваний, поэтому стоит незамедлительно отправляться на обследование.
«Как правило, отеки на руках связаны с тем, что поражены лимфатические сосуды из-за какого-то онкологического заболевания. Это угрожающий симптом, говорящий обычно о поражении лимфатических сосудов в подмышечной области или в области молочной железы. Здесь нужно срочно идти к врачу, который даст направление к онкологу», — сказал врач.

Он подчеркнул, что нельзя исключать врожденные анатомические недостатки человека, в числе которых могут быть и отеки, однако, чтобы точно убедиться в своем здоровье, нужно пройти тщательную диагностику.

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Жители Московской области могут поучаствовать в акциях по раздельному сбору вторсырья
25 октября 2024, 16:12

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области 26 и 27 октября пройдут акции по раздельному сбору отходов в семи городских округах. Жители и гости региона смогут сдать вторсырьё и ненужные вещи, а также посетить эко-мастер классы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Расписание на 26 октября:

  • Одинцовский городской округ, Звенигород, ул. Ленина, 30, с 14:00 до 15:00;
  • Богородский городской округ, Ногинск, ул. Советская, 45, с 12:00 до 14:00;
  • Орехово-Зуевский городской округ, Орехово-Зуево, ул. Ленина, 85, парковка у ТЦ «Аквилон», с 11:00 до 13:00;
  • г.о. Электросталь, на углу улиц Мира и Корешкова, на площади возле «Кристалла», с 12:00 до 14:00.
Расписание на 27 октября:

  • г.о. Королёв, ул. Строителей, 15А, Центр развития «Смартум», спортивная площадка справа от входа, с 12:00 до 14:00;
  • г.о. Долгопрудный, Московское шоссе, 21к4 или Институтский переулок, 1, с 12:00 до 13:30;
  • Одинцовский городской округ, Одинцово, ЖК «Новая Трёхгорка», площадка между ул. Кутузовская, 74б и ул. Чистякова, 80, с 11:30 до 13:30.
Узнать о датах и адресах всех акций РСО в Московской области можно на интерактивной карте.

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#тц
#московская область
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Топ-5 неблагоприятных районов Московской области для проживания
25 октября 2024, 16:12

Фото: istockphoto / VasKhomchin

Московская область — многогранный регион, который привлекает множество людей своим разнообразием и живописными пейзажами. Однако, как и в любом другом регионе, здесь есть районы, которые по разным причинам могут не подойти для комфортной жизни. «Радио 1» расскажет про некоторые из худших районов Подмосковья для жизни.

Электросталь


Электросталь — территория с полигоном твёрдых бытовых отходов и несколькими крупными промышленными предприятиями, которые выбрасывают вредные вещества. Экология ухудшается из-за высокой плотности населения и интенсивного автомобильного движения.

Кроме того, в Электростали производят ядерное топливо для АЭС и перерабатывают радиоактивные отходы.

Фото: официальный сайт городского округа


Воскресенск


На территории Воскресенска располагаются кирпичный и цементный заводы, завод железобетонных изделий и мусорный полигон, а также предприятие, выпускающее химические удобрения. Рабочие этих предприятий используют опасные вещества, такие как фосфор и аммиак.

Зелёных зон в регионе довольно мало.

Кроме того, в городе функционирует мусоросжигающий завод.

Фото: istockphoto / Oleg Podlesnykh

Троицк


В городе находится зона утилизации отходов и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.

Жители города жалуются на проблемы с дыханием и шутят о том, что вскоре им придётся носить респираторные маски.

Город продолжает активно застраиваться зданиями, а леса вокруг подвергаются вырубке, в то время как река Десна загрязняется.

Фото: istockphoto / Drablenkov

Мытищи


Мытищи считаются зоной с сильным загрязнением окружающей среды. Это связано с большим количеством промышленных предприятий и наличием полигона твёрдых бытовых отходов.

Район густонаселён, а дороги перегружены.

Фото: istockphoto / Ekaterina Loginova

Раменское


В Раменском районе высокий уровень загрязнения обусловлен близостью промышленных предприятий, направлением воздушных потоков, а также высокой плотностью населения и интенсивным движением транспорта.

Фото: официальный сайт городского округа Раменский

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#экология
#городской округ
#статьи
#московская область
#мытищи
#электросталь
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В посёлке Фосфоритный снесли аварийный дом 1960-х годов постройки
25 октября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В рабочем посёлке Фосфоритный городского округа Воскресенск снесли находившийся в аварийном состоянии многоквартирный жилой дом. Объект Был выявлен на улице Казарма, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Одноэтажный жилой дом площадью 230 кв. м. построили в 1960-х годах. Кирпичное здание располагалось у железнодорожных путей, рядом с жилой застройкой. В 2023-м дом был признан аварийным. Жильцов двух квартир расселили по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Строение пустовало и начало разрушаться. В результате аварийный объект включили в перечень для ликвидации, а затем демонтировали. Сейчас территория свободна, а строительный мусор вывезен и утилизирован.

По данным ведомства, на территории городского округа Воскресенск выявили 109 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 67, что составляет 61% от общего количества.

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#мособлархитектура
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#подмосковье
#московская область
#воскресенск
#дом
#аварийное здание
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Россияне раскрыли, какая зарплата сможет сделать их счастливыми
Опрос: Для счастья россиянам нужна зарплата от 200 тыс рублей
25 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/Diy13

Опрос HR-холдинга Ventra показал, что россияне считают зарплату, необходимую для счастья, равную сумме не менее 200 тыс. рублей.
При этом выяснилось, что наиболее счастливыми в этом плане оказались специалисты сферы IT и телекома, услуг для бизнеса, а также ретейла и e-commerce.

«Удовольствие от работы получает почти половина опрошенных. Больше всего на это влияют отношения внутри команды, комфортный график работы, интерес к сфере деятельности и карьерные перспективы. 51% респондентов сдержаннее в чувствах: почти половина из них недовольны уровнем зарплаты, а чуть больше трети — частыми переработками», — приводит RT текст исследования.

А опрос ВТБ показал, что среди жителей Сибири 54%, столкнувшись с телефонным или интернет-мошенничеством, смогли разгадать уловки злоумышленников и сохранить свои деньги. При этом 39% опрошенных не сталкивались с таким видом обмана, а 3% попались на удочку аферистов. Как передаёт «Сiбдепо», большинство из тех, кому удалось раскусить мошенников, заявили, что не сообщали об инциденте в какие-либо официальные организации.

Ранее совместный опрос Банка ДОМ.РФ и Финансового университета при правительстве РФ показал, что наиболее часто россияне тратят полученный кешбэк на продукты.

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#интернет
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#зарплаты
#рф
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Молодые активисты провели в Кашире субботник
25 октября 2024, 15:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Активисты привели в порядок территорию у штаба Молодой Гвардии Единой России в Кашире. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Вооружившись граблями, перчатками и мусорными мешками, ребята очистили территорию от сухих листьев, пластиковых и бумажных предметов, другого бытового мусора. Всё это сопровождалось музыкой и весельем», – сказал активист Кира Рябина.
Как отметили в администрации, благодаря молодогвардейцам и работникам территориального отдела города Каширы территория у штаба МГЕР стала чище и приятнее.

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#активисты
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#уборка
#кашира
#подмосковье
#московская область
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Депутат Нилов предложил разрешить авто инвалидов ездить по выделенным полосам
25 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/HJBC

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенным полосам.
Он пояснил, что сегодня в законе перечислены категории транспортных средств, которым разрешено движение и остановка по полосе для маршрутных транспортных средств, однако в этом перечне отсутствует транспорт для инвалидов.

«С учётом того, что выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок, представляется целесообразным и справедливым распространить подобный льготный режим передвижения и на граждан с инвалидностью», — приводит RT комментарий депутата.

Тем временем в Кемерове замначальника городской госавтоинспекции Сергей Белов встретился со специалистами автотранспортного предприятия по перевозке пассажиров, где были и водители. Как передаёт «Сiбдепо», Белов напомнил о важности соблюдения ПДД и организованных перевозок групп детей, а также соблюдения режима труда и отдыха шофёров.

Ранее сообщалось, что четырёх человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, оштрафовали в ходе специального рейда, который проводился на станции Люберцы-2 в Московской области.

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#инвалиды
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Стало известно о продаже первых билетов на путешествие в космос
SCMP: компания Deep Blue Aerospace продала первые билеты на путешествие в космос
25 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/digitalmazdoor digitalmazdoor

Частная компания Deep Blue Aerospace объявила о продаже первых двух билетов на космическое путешествие, запланированное на 2027 год. Билеты были выставлены на продажу во время прямой трансляции в интернет-магазине Taobao и были распроданы всего за четыре минуты. Каждый билет обошелся покупателям в 1,5 миллиона юаней (примерно 210 тысяч долларов США). Об этом информирует гонконгское издание South China Morning Post.
Сообщается, что путешествие продлится около 12 минут, из которых пассажиры смогут наслаждаться невесомостью в течение пяти минут, пересекши линию Кармен, находящуюся на высоте 100 километров над уровнем моря. Ракета будет запущена с космодрома и приземлится обратно на него после полета.

Глава компании Хо Лян отметил, что в процессе подготовки к запуску планируется провести десятки испытательных полетов в течение следующих двух лет для обеспечения безопасности и надежности космических путешествий. Он также добавил, что требования к пассажирам будут схожи с требованиями для авиаперелетов: возраст от 18 до 60 лет и относительно крепкое здоровье.

Deep Blue Aerospace была основана в 2016 году и в настоящее время разрабатывает многоразовый ракетоноситель Nebula-1. Компания планирует в следующем месяце начать продажу дополнительных билетов на свои космические путешествия.

Ранее сообщалось, что новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября. Она станет результатом мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пассажиры
#космонавт
#путешествия
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