На Украине с понедельника заработают языковые инспекторы

Фото: iStock/alzay
В Ивано-Франковске на западе Украины с понедельника начнут работать языковые инспекторы. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в эфире местного телеканала «Башня».
Ранее он сообщал, что в городе запустят языковые патрули из-за обилия переселенцев из восточных регионов Украины, где в общении преобладает русский язык.
Марцинкив призвал всех желающих становиться языковыми волонтёрами-инспекторами. В настоящее время уже 40 жителей согласились на такую работу.
По словам мэра Ивано-Франковска, появление языковых патрулей станет составляющей частью принятой в стране программы украинизации. После он отметил важно того, чтобы украинцы говорили на украинском языке.
Читайте также:
Назвавший двуязычие причиной шизофрении украинский омбудсмен оказался учителем двух языков
На Украине заявили о возникновении «языковой шизофрении» из-за двуязычия
В Киеве сообщили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни
Марцинкив призвал всех желающих становиться языковыми волонтёрами-инспекторами. В настоящее время уже 40 жителей согласились на такую работу.
По словам мэра Ивано-Франковска, появление языковых патрулей станет составляющей частью принятой в стране программы украинизации. После он отметил важно того, чтобы украинцы говорили на украинском языке.
Читайте также:
Назвавший двуязычие причиной шизофрении украинский омбудсмен оказался учителем двух языков
На Украине заявили о возникновении «языковой шизофрении» из-за двуязычия
В Киеве сообщили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни
Анастасия Чинкова