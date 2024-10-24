В Киеве сообщили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни

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Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил о переходе от «кроткой» к «наступательной украинизации» общественной жизни страны. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что наступательная украинизация подразумевает введение строгого контроля за соблюдением языкового контроля во всех без исключения сферах общественной жизни Украины.
Ранее власти не могли оказывать давление на СМИ, сферу культуры и обживания, чтобы они следовали государственной языковой политике. Однако теперь появились инструменты мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования.
Кремень также затронул сферу образования. Он посетовал, что родители никак не реагируют на использования негосударственного языка в процессе обучения и воспитания детей. Так, по его словам, продолжают фиксироваться случаи преподавания на русском языке.
Омбудсмен решил оказывать влияние на украинских детей через из родителей. Для этого необходимо разработать возможности для повышения преподавания государственного языка, а также добиться овладения им со стороны родителей.
Реализацией этих предложений будут заниматься региональные власти. Кремень призвал открыть курсы по изучению украинского языка при каждой школе.
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Ранее власти не могли оказывать давление на СМИ, сферу культуры и обживания, чтобы они следовали государственной языковой политике. Однако теперь появились инструменты мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования.
Кремень также затронул сферу образования. Он посетовал, что родители никак не реагируют на использования негосударственного языка в процессе обучения и воспитания детей. Так, по его словам, продолжают фиксироваться случаи преподавания на русском языке.
Омбудсмен решил оказывать влияние на украинских детей через из родителей. Для этого необходимо разработать возможности для повышения преподавания государственного языка, а также добиться овладения им со стороны родителей.
Реализацией этих предложений будут заниматься региональные власти. Кремень призвал открыть курсы по изучению украинского языка при каждой школе.
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Анастасия Чинкова