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Использование на Украине сразу нескольких языков вызывает шизофрению. Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, слова которого приводит «Новое издание».
По его словам, двуязычие на Украине якобы порождает такой феномен, как «языковая шизофрения». В связи с этим часть граждан страны продолжает ходить в церковь, ассоциирующуюся с Русской православной церковью (РПЦ). Из-за этого же в обществе присутствуют коллаборанты и люди, активно сдающие украинские позиции.
Ранее в этот день Кремень заявлял о переходе страны к «наступательной украинизации», которая предполагает введение строгого контроля за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни.
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Анастасия Чинкова