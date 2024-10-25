Назвавший двуязычие причиной шизофрении украинский омбудсмен оказался учителем двух языков

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Диплом учителя двух языков обнаружили у украинского уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, заявившего, что двуязычие приводит к шизофрении. Об этом пишет издание «Лента.ру».
Накануне Кремень заявил, что использование в общении двух языков приводит к развитию шизофрении. Он сказал это в контексте использования жителями Украины русского и украинского языков для общения. Также он анонсировал переход к «наступательной украинизации» общественной жизни страны.
Издание узнало, что Кремень окончил Николаевский государственный педагогический университет в 2000 году. Там он получил квалификацию преподавателя украинского и английского языков.
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