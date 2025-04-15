Создателя канала «Синий кит» осудили за склонение детей к суициду

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Создателя канала «Синий кит» Илью Погиблова осудили на девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за склонение к суициду несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента Новосибирской области.
В 2023 году фигурант организовал в нескольких соцсетях группу «Синий кит», через которую пытался заставлять выполнять задания для подготовки к суициду потенциальных жертв, в том числе детей.
К счастью, Погиблову и его сообщникам не удалось довести до конца свой умысел, поскольку правоохранительные органы вовремя пресекли деятельность преступной группы.
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К счастью, Погиблову и его сообщникам не удалось довести до конца свой умысел, поскольку правоохранительные органы вовремя пресекли деятельность преступной группы.
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Анастасия Чинкова