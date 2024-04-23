На Украине уволили заместителя министра обороны

Фото: iStock/Silent_GOS
Кабинет министров Украины принял решение об увольнении заместителя министра обороны страны Виталия Половенко. Об этом 23 апреля сообщили на официальном сайте правительства.
«На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины», — говорится в официальном заявлении.Причины увольнения не были указаны в сообщении. Кроме того, также была отстранена от должности заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.
Читайте также:
В США сделали жуткое заявление об Украине
«У нас катастрофа»: на Украине рассказали о главной проблеме ВСУ
Слишком поздно: На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
Артем Кузьмин