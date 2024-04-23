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Финансовая помощь для Украины, которую планируют выделить США, приведет к гибели еще нескольких десятков тысяч украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакса в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Это означает, что будет еще больше смертей, а у Украины не будет выхода. Это очень циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя, где каждый месяц гибнут тысячи и тысячи людей», — отметил Сакс.Американский экономист подчеркнул, что решение выделить помощь Киеву свидетельствует о непонимании американскими политиками специфики этого конфликта и несет за собой риск отправить на верную смерть сотни тысяч молодых украинцев.
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