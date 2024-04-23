Слишком поздно: На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине

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Палата представителей конгресса Соединённых Штатов слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. За время принятия решений обстановка на поле боя сильно изменилась не в пользу ВСУ. Об этом заявили эксперты, опрошенные агентством Reuters.
«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — сказано в публикации.Помимо того, как утверждают опрошенные информагентством специалисты, нет никакой гарантии, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь.
В материале отметили, что после 2024 года Украина столкнется с неопределенностью. К ним относятся возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа, высказывающего скептицизм касательно объемов помощи Киеву.
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что США выделяют деньги на построение тирании на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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