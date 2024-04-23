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На Украине сложилась критическая ситуация из-за нехватки людей, готовых вступить в ряды ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту.
«Сейчас на Украине настоящая катастрофа... В стране просто нет возможности призвать людей... Вот о чем идет речь,» — подчеркнул он.Олег Соскин призвал помнить о значительной разнице в экономических и военных мощностях между Россией и Украиной. Он напомнил, что ВВП России превышает украинский показатель примерно в десять раз, при этом 37 процентов российского ВВП выделяется на оборону. Кроме того, по численности населения, Россия превосходит Украину в пять раз.
Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские вооруженные силы потеряли почти 500 000 человек.
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Артем Кузьмин