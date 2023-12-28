На Украине вынесли приговор запорожцу за отказ воевать за ВСУ из-за отца в России

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Тернопольский суд вынес приговор жителю Запорожской области за его отказ принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Уточняется, что мужчина осужден к трем годам лишения свободы. В мае текущего года запорожец прошел медицинскую комиссию при военкомате, по результатам которой, его признали годным к прохождению военной службы. Однако после получения повестки, мужчина в комиссариат не явился.
Свой отказ от прохождения службы в рядах ВСУ попадающий под призыв объяснил тем, что в России проживает его отец, и он переживает за его безопасность.
На суде мужчина подтвердил, что знал о том, что годен к прохождению службы, и не являлся по повестке умышленно.
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Свой отказ от прохождения службы в рядах ВСУ попадающий под призыв объяснил тем, что в России проживает его отец, и он переживает за его безопасность.
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Анастасия Крестьянова