В Одессе вооруженный боец ВСУ взял в заложники жену и ребенка

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В Одессе вооруженный боец Вооруженных сил Украины взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Ранее также сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке закованный в наручники подросток сбежал из квартиры, где бывший отчим удерживал мальчика и его мать, однако пока он звал на помощь мужчина зарезал женщину. Согласно сообщению, 42-летний мужчина ночью с субботы на воскресенье ворвался в квартиру к бывшей сожительнице, где она проживала с 16-летним сыном. Угрожая пистолетом, он заковал подростка в наручники и стал ждать возвращения его матери. Когда она вернулась, парню чудом удалось сбежать из квартиры и с помощью знакомых вызвать полицию.
Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили труп женщины.
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Элина Позднякова