В ГУР назвали информационной борьбой заявления Буданова об атаке на Крым

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что слова Кирилла Буданова о вторжении Украины в Крым являются частью информационной борьбы. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов.
Юсов заявил, что военно-политическое руководство выступает как инструмент влияния, поэтому иногда допускает подобные заявления. Представитель украинской разведки также добавил, что для нанесения ударов по полуострову, ВСУ использовали вооружения западных партнеров.
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