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ВСУ постепенно потеряют боеспособность и будут вынуждены отступать, а Днепропетровск, Харьков, Николаев и Одесса перейдут под контроль российских сил. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева», —такое мнение высказал Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.
Он подчеркнул, что не знает, что могут предпринять российские военные в зоне спецоперации, однако выразил уверенность в том, что Одесса перейдет в состав России. Эти действия обезопасят Крым от ракетных ударов со стороны Украины.
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