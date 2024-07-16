На Украине высказались о невозможности решить проблемы в сфере энергетике

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На Украине к предстоящим холодам могут остаться только пожилые люди. Причиной этому стали трудности в энергоснабжении страны. Такое мнение озвучила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новости. Live»
«До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми заданиями, которые сейчас есть. Это и приготовление еды, мытье детей, охладить [скоропортящиеся продукты], подняться на этаж», — сказала она.Так Южанина прокомментировала призыв главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева к украинцам не делать трагедии из-за жары и отключения электричества, а вместо кондиционеров использовать ведра с водой. Позже он удалил публикацию с советом из своего Телеграм-канала после обилия критики.
Южанина отметила, что у киевского правительства нет «разумного подхода» к решению проблемы в энергетике страны.
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