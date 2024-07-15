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США надеются на заключение с Россией нового стратегического ядерного договора

Гебара: США надеются на новый договор ДСНВ после 2026 года
15 июля 2024, 19:56
Фото: IStock/Gerasimov174

Фото: IStock/Gerasimov174

США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.


Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует выходить из ныне действующего договора СНВ-3, если США также намерены выполнять его условия.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в ядерной доктрине России могут появиться отдельные изменения. Он пояснил, что это зависит от военно-политической обстановки в Европе.

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Кадыров пожаловался на Силуанова за запрет на выплаты Героям России из Чечни
15 июля 2024, 18:30

Фото: сайт Кремля

Глава чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов запретил ему осуществлять выплату в размере 10 тысяч рублей Героям России из Чечни. Об этом Кадыров сообщил на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в эфире телеканала «Россия 24».
Кадыров отметил, что «все думают, что будто Чеченская республика получает столько денег, сколько хочет», но данный запрет на выплаты свидетельствует об отсутствии привилегий в выделении бюджета у республики.

«Вот так относятся к бюджетам регионов, особенно к бюджету Чеченской республики», — заключил глава региона.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
BI: российские ФАБ-3000 несут серьезную опасность из-за их характеристик
15 июля 2024, 18:08

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Российские управляемые авиабомбы практически невозможно сбить. Об этом сообщает Business Insider.
Согласно информации издания, авиация ВС РФ может запускать эти бомбы с достаточно большого расстояния. Характеристики российских ФАБ мешают сбить их с помощью системы противовоздушной обороны.

Уточняется, что количество боеприпасов с каждым разом увеличивается.

Ранее сообщалось, что тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Журналист Олтман назвал виновных к ненависти к Трампу
Журналист Олтман обвинил американские СМИ к ненависти к Трампу
15 июля 2024, 17:08

Фото: Сайт Кремля

Журналист, ведущий подкаста Conservative Daily Джо Олтман заявил, что в покушении на экс-президента США Дональда Трампа виновны американские СМИ, а также прогнившая судебная система.
По его словам, именно эти факторы вызвали волну ненависти к Трампу в США, что привело к покушению на него.

«Радикальные элементы поглотили или заразили все наши власти. Мы называем их истеблишментом, но на самом деле это не что иное, как организованная преступность», — отметил в беседе с RT Олтман.

А старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская высказала мнение о том, что покушение на Трампа сыграет ему самому на руку в предвыборной гонке.

«Трамп получил большую порцию сочувствия. Он показал себя хорошо, если брать во внимания его красивые жесты. Вся эта ситуация добавляет ему очков. Также демократы, видя, что Трамп получает на волне этих событий, решили на некоторое время прекратить дискуссию о необходимости замены Байдена. Они идут даже на то, чтобы несколько снизить градус своих разногласий», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Богуславская.

Ранее международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.

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#сша
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Эстония планирует совместно с Россией измерить фарватер реки Нарвы
15 июля 2024, 17:03

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Эстония планирует совместно с Россией провести работы по измерению фарватера реки Нарва.
Министерство иностранных дел Эстонии предложило России вместе провести измерение глубины фарватера реки Нарвы. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

«В своей ноте, направленной посольству Российской Федерации, Эстония отметила, что страны, по-видимому, имеют разное представление о направлении фарватера, который также является главной контрольной линией между Эстонией и Россией.Поскольку условия в проточных водоёмах могут меняться в течение десятилетий из-за природных факторов, Эстония предложила провести совместные измерения этих изменений», — сообщает ERR.

По информации ведомства, эстонское внешнеполитическое ведомство пытается прояснить ситуацию с 25 буями, которые, предположительно, исчезли в конце мая. Вопрос в том, находились ли они в российских или эстонских территориальных водах.

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#эстония
#россия
#исследование
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Юрист Престон заявил о страшных последствиях в случае убийства Трампа
15 июля 2024, 16:57

Фото: сайт Дональда Трампа

Международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.
«И я буду ещё больше удивлён, если оно окажется последним. Думаю, всё только начинается», — добавил в беседе с RT Престон.

А политический обозреватель Андрей Перла, комментируя покушение на Трампа, отметил постановочность действия. По его словам, картинно выглядело всё, даже девушки с оружием, вставшие «стеной» у двери автомобиля, в котором эвакуировали кандидата в президенты.

«Одна из них — это тоже обсуждает весь мир — так красиво, напоказ не справилась с волнением и так правдоподобно не смогла убрать пистолет в кобуру, что ей, наверное, должны выписать премию», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден был очень любезен с ним во время телефонного разговора после попытки покушения.

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#дональд трамп
#политолог
#мир
#джо покушение
#сша
#политика
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Критикующую ВСУ депутата Рады Безуглую лишили должности
Депутата, критикующего главкома ВСУ Сырского, сняли от должности
15 июля 2024, 16:29

Фото: IStock/krblokhin

Оборонный комитет Верховной Рады проголосовал за снятие депутата Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, сообщила депутат Ирина Геращенко.
Сама Безуглая в своих соцсетях заявила, что причиной увольнения стали ее негативные высказывания в адрес верховного командования Украины.

Ранее она выступила на заседании парламента с обвинением генерала ВСУ Сырского в неоправданно высоких потерях и неумелом командовании. Она отметила, что украинские военные чиновники постоянно завышают потери ВС РФ и никак не заняты разработкой плана противодействия дронам.

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#военные
#чиновники
#всу
#вс рф
#верховная рада
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В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией
МВД: Польша не планирует укреплять границу с РФ заграждением как с Белоруссией
15 июля 2024, 15:57

macky_ch

Польша не планирует укреплять границу с Калининградской областью РФ заграждением как с Белоруссией. Об этом заявил глава МВД страны Томаш Семоняк, пишет РИА Новости.
По его словам, на границе с Россией установили колючую проволоку.

«Нет сигналов об угрозе нелегальной миграции с той (российской) стороны», — рассказал он.

Ранее Польша установила на границе с Белоруссией заграждение с электронной системой слежения. Длина забора составила 186 километров, а высота — 5 метров. Общая стоимость вышла около 400 миллионов долларов.

Глава МВД страны Томаш Семоняк отметил, что Польша внимательно следит за этой частью границы с Российской Федерацией. Однако заграждение, как на польско-белорусской границе, создаваться не будет.

Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#польша
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Украинские дезертиры с боем прорывались в Молдавию через границу
Группа украинских дезертиров вступила в бой с пограничниками
15 июля 2024, 15:51

Фото: IStock/KaninRoman

Группа дезертиров ВСУ устроила в Одесской области перестрелку с пограничниками при попытке перейти границу Молдавии, среди пограничников есть потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, отряд состоял из семи человек, из которых четверо призывники и трое уже побывавшие в боях солдаты. Ранее они покинули боевую часть, взяв с собой оружие. При попытке пересечь границу с Молдавией их попытались задержать пограничники, но были отброшены назад с ранеными.

Дезертиры избавились от формы и оружия чтобы выдать себя за некомботантов, имеющих право на убежище согласно международным нормам.

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Обозреватель Мхланга заявил об осознании Африкой значения России
15 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/macky_ch

Геополитический обозреватель Джо Мхланга заявил о том, что Африка осознаёт значительную роль России и её партнёров на международной арене.
В то время как Запад, по его словам, до сих пор сильно недооценивает этот регион.

«Что изменилось, если он в своём «саду» вдруг забеспокоился о «джунглях»? Подобные заявления. Они начинают понимать, что Россия не навязывалась африканцам. Африка пробудилась и осознаёт, какую роль играют Россия и её партнёры, какую серьёзную помощь они оказывают африканцам», — прокомментировал в беседе с RT Мхланга.

До этого предприниматель Ким Шмитц назвал президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина мудрыми лидерами. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Шмитц пояснил, что эти главы стран сдержанно реагируют на эскалацию провокаций со стороны властей США.

Ранее в Минобороны КНР сделали заявление о том, что совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон.

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#африка
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