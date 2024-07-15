США надеются на заключение с Россией нового стратегического ядерного договора

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США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует выходить из ныне действующего договора СНВ-3, если США также намерены выполнять его условия.
Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в ядерной доктрине России могут появиться отдельные изменения. Он пояснил, что это зависит от военно-политической обстановки в Европе.
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Олег Дикий