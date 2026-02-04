На Украине власти хотят разрешить выходить замуж девушкам с 14-летнего возраста

04 февраля 2026, 15:17

Фото: iStock/artisteer

Руководство Верховной рады Украины предложило снизить минимальный возраст для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на проект нового Гражданского кодекса.





Согласно документу, решение о возможности заключения брака девушкой в 14 или 16 лет будет приниматься исключительно судом и лишь при условии, что это соответствует интересам несовершеннолетней. При этом особое внимание уделяется случаям беременности или рождения ребёнка.





«По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка — четырнадцатилетнего возраста», — говорится в сообщении.