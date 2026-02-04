Самым угоняемым автомобилем в России стал китайский Geely

04 февраля 2026, 14:34

Фото: iStock/olrat

Эксперты Страхового дома ВСК зафиксировали изменения в предпочтениях автомобильных угонщиков: в 2025 году чаще всего крали машины китайского производства. Лидером по количеству угонов стал бренд Geely, на который пришлось 15% всех страховых случаев, чаще всего похищали модель Emgrand.