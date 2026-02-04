Самым угоняемым автомобилем в России стал китайский Geely
Эксперты Страхового дома ВСК зафиксировали изменения в предпочтениях автомобильных угонщиков: в 2025 году чаще всего крали машины китайского производства. Лидером по количеству угонов стал бренд Geely, на который пришлось 15% всех страховых случаев, чаще всего похищали модель Emgrand.
Как сообщает РИА Новости, в целом доля китайских автомобилей в статистике угонов выросла с менее 1% в 2024 году до 27% в 2025-м. Также популярностью пользовались Chery.
Напротив, премиальные марки стали реже объектом краж — их доля снизилась с 26% до 15%. Среди них чаще всего угоняли Lixiang, Lexus, Mercedes-Benz и Land Rover.
Второе место по популярности у преступников заняла южнокорейская Kia (11%), в частности модель Stinger. По 8% пришлось на российскую Lada (Granta), корейскую Hyundai (Creta и Santa Fe) и японскую Toyota (Land Cruiser). Среди грузового транспорта лидером по угонам стал китайский FAW — почти 4% всех случаев.
Больше всего краж автомобилей произошло в Москве (31%), Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (по 19%). Пиковыми месяцами стали январь, февраль и декабрь — на них пришлось 58% всех угонов.
