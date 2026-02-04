Около трех тысяч кузбассовцев остались без отопления из-за аварии на теплосетях
На территории Юргинского городского округа Кемеровской области 4 февраля произошла очередная авария на тепловых сетях, которая оставила без должного теплоснабжения жителей 24 многоквартирных домов.
По предварительным данным, нарушение подачи тепла коснулось порядка 2784 человек, в том числе 872 несовершеннолетних.
«Проблему пытается устранить аварийная бригада. Предварительно поломку обещают исправить к полуночи. Теплоснабжение домов запущено через обратный трубопровод», — пишет «Сiбдепо».
Ситуация находится под контролем МЧС Кузбасса и властей региона. По прогнозам синоптиков, в среду в Кузбассе температура составила -13…-18 °С, местами — до -5…-10 °С, а по северу — до -23 °С.
Жители Юрги уже оставались без отопления из-за технического сбоя на Юргинской ТЭЦ в декабре, а в январе из-за аномальных морозов на станции произошло частичное смерзание угля в бункерах.