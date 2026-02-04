Около трех тысяч кузбассовцев остались без отопления из-за аварии на теплосетях

04 февраля 2026, 15:15

Фото: iStock/nikkimeel

На территории Юргинского городского округа Кемеровской области 4 февраля произошла очередная авария на тепловых сетях, которая оставила без должного теплоснабжения жителей 24 многоквартирных домов.





По предварительным данным, нарушение подачи тепла коснулось порядка 2784 человек, в том числе 872 несовершеннолетних.





«Проблему пытается устранить аварийная бригада. Предварительно поломку обещают исправить к полуночи. Теплоснабжение домов запущено через обратный трубопровод», — пишет «Сiбдепо».